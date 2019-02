Giuseppe Antonelli | I politici puntano sul grammaticalmente scorretto | ' votami

Giuseppe Antonelli : "I nostri politici puntano sul grammaticalmente scorretto. 'Votami perché parlo come te' è il loro messaggio" : "Attraverso la lingua non passa solo la cultura intellettuale di un popolo, ma anche quella materiale. Attraverso la lingua passa l'intera vita di una comunità, i cambiamenti della società, i rivolgimenti politici, l'immaginario collettivo, le abitudini individuali". Parla così Giuseppe Antonelli, filologo e linguista, autore de Il museo della lingua italiana (Mondadori, pp. 366) in cui accompagna il lettore in un viaggio ...