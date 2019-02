Fisco | dai bonus asili nido e cultura alle detrazioni per la casa | tutti gli sgravi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 febbraio 2019) La manovra del cambiamento non ha modificato granché lee ifiscali già esistenti. Alcuni dei quali avvantaggianoi contribuenti, compresi quelli con redditi alti, perché non sono legati a requisiti Isee: per esempio il, che sale da mille a 1,500 euro indipendentemente dai guadagni dei genitori, e tutte le agevolazioni sulla. Il governo ha trovato solo lo spazio per qualche piccola variazione sul tema: nel 2019 ilbebé ad esempio viene portato da 80 a 160 euro al mese. Ma in questo caso i paletti ci sono: occorre avere un Isee inferiore a 7mila euro l’anno. Per cifre superiori e fino al tetto di 25mila euro, il contributo sarà di 80 euro. Rinnovati anche gli 80 euro renziani che restano destinati esclusivamente ai redditi medio bassi (fra 8mila e 26.600 euro lordi).La manovra, coni suoi annessi e connessi fiscali, ...