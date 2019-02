' Europa o Coppa Italia? Prima la salvezza'

Sci Alpino – Coppa Europa - Cillara Rossi nona a Berchtesgaden dopo la prima manche del gigante : Coppa Europa, Cillara Rossi è nona dopo la prima manche del secondo gigante consecutivo a Berchtesgaden Valentina Cillara Rossi è la migliore azzurra dopo la prima manche del secondo gigante femminile consecutivo di Coppa Europa in corso a Berchtesgaden. La 24enne è nona con un ritardo di 1″74 dalla norvegese Kaja Norbye, in testa con 2 centesimi sulla connazionale Marte Monsen e 60 sulla neozelandese Alice Robinson, che si conferma ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Katja Norbye vince il secondo gigante di Berchtesgden - italiane lontane dal podio : Katja Norbye si aggiudica lo slalom gigante di Berchtesgaden, Germania, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. La norvegese, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche, completa una seconda davvero incredibile. Sciupa in avvio tutto il suo margine (60 centesimi) e lascia altri decimi sulla neve. Ma, come se niente fosse, pennella al meglio l’ultimo tratto della pista tedesca e chiude con il tempo di 1:47.69 sul ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Alice Robinson vince il gigante di Berchtesgaden - Roberta Midali 7a : La neozelandese Alice Robinson si è aggiudicata lo slalom gigante di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019 dopo due prove di livello superiore. La classe 2001 ha preceduto le due norvegesi Kaja Norbye e Marte Monsen rispettivamente di 42 e 52 centesimi. Quarta posizione per la slovena Neja Dvornik a 53, quinta per l’austriaca Stephanie Resch a 74, quindi da questo punto i distacchi valicano il secondo. ...

Sci alpino – Coppa Europa - Roberta Melesi settima al termine della 1ª manche del gigante di Berchtesgaden : Coppa Europa, Melesi settima dopo la prima manche del gigante femminile di Coppa Europa a Berchtesgaden Roberta Melesi è settima al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa in corso a Berchtesgaden, in Germania. L’azzurra, seconda nella classifica generale e in quella di disciplina, ha 1″29 di ritardo dalla norvegese Kaja Norbye che ha rifilato distacchi importanti a tutte le rivali, con Marlene Schmotz ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Nordbotten vince lo slalom di Gstaad. Quinto Giordano Ronci : Doppietta norvegese nello slalom maschile di Coppa Europa a Gstaad. Jonathan Nordbotten si è imposto con 56 centesimi di vantaggio sul connazionale Timon Haugan. Il 29enne di Oslo è stato bravo a rimontare dalla terza posizione della prima manche, mentre ancora più bello il recupero del compagno di squadra, che era dodicesimo dopo la prima prova. Terza posizione per il croato Istok Rodes, staccato di 57 centesimi dal vincitore. Quarto posto per ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Gabriela Capova vince il secondo slalom di Odbach - 4a Peterlini - 7a Della Mea : Gabriela Capova si riscatta dopo la beffa di ieri e domina lo slalom di Odbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella seconda gara consecutiva disputata nella località quasi al confine con l’Italia la ceca non si lascia distrarre e fa segnare i migliori tempi di entrambe le manche (50.77 e 53.28) per un complessivo di 1:44.05. Sul podio anche la svedese Emelie Wikstroem a 74 centesimi e la vincitrice di ieri, ...

Martina Peterlini sfiora la top ten in Coppa Europa a Obdach : ODBACH , AUSTRIA, . Una bella iniezione di fiducia per i Mondiali. Lara Della Mea si classifica al quarto posto nello slalom di Coppa Europa disputato a Obdach, in Austria, e va in testa alla ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Istok Rodes vince lo slalom di Gstaad-Saanenland - indietro gli italiani : Il croato Istok Rhodes ha vinto lo slalom di Gstaad-Saanenland valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Dopo aver fatto segnare il miglior crono nella prima manche con il tempo di 48.82, Rhodes ha difeso la sua leadership con i denti, chiudendo in 49.65 per un complessivo di 1:38.37. Al secondo posto il russo Alexander Khoroshilov a 30 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio si classifica il norvegese Jonathan Nordbotten che, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Katharina Huber vince lo slalom di Odbach - quarta Lara Della Mea : Grazie ad una strepitosa rimonta Katharina Huber si è aggiudicata lo slalom di Odbach, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’austriaca, infatti, era settima dopo la prima manche, ma nella seconda ha piazzato il miglior tempo in 52.25 (54.52 in precedenza) e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.77 precedendo la ceca Gabriela Capova di 24 centesimi e la svedese Emelie Wikstroem di 28. Si ritrova ai piedi del podio ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : nel parallelo di Tignes terzo posto per Lorenzo Moschini - tra le donne dominio francese : Oggi a Tignes, Francia, si sono disputati due slalom paralleli valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella prova maschile brillante terzo posto per Lorenzo Moschini che ha superato il padrone di casa Maxime Rizzo nella finale per il 3/4 posto. Nella prima manche pesante errore del francese che ha permesso al nostro portacolori di gestire nella seconda manche per poi vincere e centrare il gradino più basso del podio. Alex Vinatzer, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lindy Etzensperger vince il gigante di Tignes - Melesi sesta - Zenere ottava : La svizzera Lindy Etzensperger si è aggiudicata il gigante femminile di Tignes (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’elvetica ha chiuso con il tempo totale di 1:42.94 completando una splendida rimonta nella seconda manche, dopo aver chiuso al settimo posto la prima. Sul podio anche la norvegese Kaja Norbye a 62 centesimi, al comando al termine della prima discesa, mentre al terzo posto si è classificata ...

Sci - Coppa Europa : Roberta Melesi terza nel SuperG di Les Diablerets : Les Diablerets, Roberta Melesi arriva al terzo posto nel SuperG vinto dall’austriaca Reisinger La grande stagione di Roberta Melesi continua a Les Diablerets. La migliore italiana in Coppa Europa conquista il terzo podio stagionale nel secondo dei due SuperG disputati nella località svizzera: l’azzurra chiude terza a 48 centesimi da Elisabeth Reisinger, dominatrice di giornata con due trionfi in SuperG e il secondo posto ...