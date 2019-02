Dramma Emiliano Sala – Il grande gesto di Mbappè | donati altri 30 000 euro per le

sportfair

: Dramma Sala, il Nantes omaggia Emiliano: l’iniziativa del club francese… - MondoPalermo : Dramma Sala, il Nantes omaggia Emiliano: l’iniziativa del club francese… - Mediagol : Dramma Sala, il Nantes omaggia Emiliano: l'iniziativa del club francese... - MondoPalermo : VIDEO Dramma Sala, da Dybala al Papu Gomez: il saluto del mondo del calcio a Emiliano -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Proseguono le ricerche di David Ibbotson, pilota dell’aereo sul quale viaggiavaprima dell’incidente:finanzia le operazioni con30.000€ Nei giorni scorsi, letiche ricerche del corpo dihanno dato i loro tristi frutti. Il giocatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo sul quale viaggiava, inabissatosi al largo della Manica in un incidente che non gli ha lasciato scampo. Ancora disperso invece il corpo del pilota, David Ibbotson, per il quale continuano le ricerche. La moglie Danielle ha lanciato una raccolta di crowfunding sul sito ‘GoFundMe’ per ottenere il sostegno economico necessario a far continuare le ricerche. “Per favore aiutateci a portare a casa David Ibbotson e a tributargli gli onori che merita. Come famiglia, ci affidiamo alla gentilezza delle persone di buon cuore per ...