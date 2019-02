Cuccioli di cane imbottiti di droga per passare la frontiera | veterinario condannato

Rimini - sgominato traffico internazionale di Cuccioli di cane : Rimini , sgominato traffico internazionale di cuccioli di cane La polizia, in collaborazione con i colleghi slovacchi, ha arrestato diverse persone accusate di traffico illegale di animali, truffa e maltrattamenti. I cuccioli provenivano dalla Slovacchia e venivano commerciati anche in Italia Parole chiave: ...

Terremoto a Catania - tre Cuccioli di cane intrappolati dopo il crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...