Cuaron trionfa con ' Roma' agli oscar britannici

GB. Cinema - Cuaron trionfa ai Bafta : 02.22 Vanno a 'Roma' del messicano Alfonso Cuaron i riconoscimenti chiave dei Bafta 2019, gli 'Oscar britannici'assegnati in serata a Londra. La pellicola prodotta da Netflix si aggiudica la corona per il miglior film dell'anno e quella per la regia, categoria in cui Cuaron viene preferito a Spike Lee ('Blackkklansman'), Yorgos Lanthimos ('La favorita') e Bradley Cooper ('E' nata una stella'). La 72a edizione dei British Academy Film Awards si ...

Golden Globe 2019 - Cuarón il trionfatore sarà il nemico da battere anche agli Oscar : Bohemian Rhapsody e Green Book dominano, ma non stravincono, ai Golden Globe. Ma è il successo di Alfonso Cuarón come miglior regista l'indicazione più interessante, soprattutto in vista degli Oscar. ...