Crisi Italia-Francia | Enzo Moavero ritrova la parola | Sui gilet gialli | capisco i

huffingtonpost

: Ora l’#Italia è più lontana dagli #alleati: l’effetto delle crisi su #Maduro e #giletgialli @LaStampa - Maumol : Ora l’#Italia è più lontana dagli #alleati: l’effetto delle crisi su #Maduro e #giletgialli @LaStampa - limesonline : Il punto di Lucio Caracciolo sullo scontro Italia-Francia: 'Da oggi le Alpi sono più alte'. - Capezzone : Imperdibile @jimmomo su @atlanticomag su #ItaliaFrancia -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Per lunghi giorni è stato in silenzio, lasciando che si consumasse ladiplomatica fra. DaMilanesi ci si aspettava subito una presa di posizione chiara, da ministro degli Esteri, per non far precipitare i rapporti fra Roma e Parigi. Il ministro ha mantenuto il riserbo per qualche giorno, dopo il richiamo dell'ambasciatore francese: ora in un'intervista a Repubblica dice la sua, critica gli eccessi dei vice premier, dicendo che "bisogna chiarire subito quando ci si esprime da esponenti di partito e non da membri di governo. Così la conflittualità tra partiti non si trasferisce alla dialettica tra Stati".riconosce che la scintilla sia stata l'incontro tra Di Maio e i"Luigi Di Maio ha detto che l'ha fatto in quanto leader politico. La circostanza che sia anche membro del governo ha verosimilmente creato il ...