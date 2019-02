Contro Erdogan | l' opposizione laica gioca la carta della candidata col velo

La purga di Erdogan Contro il cestista Nba : chiesta l'estradizione : Atene Lo aveva detto qualche giorno fa, il 26enne stella dell'Nba Enes Kanter, di aver paura di ritorsioni dalla sua Turchia. Ed ecco la conferma giunta dal procuratore generale di Istanbul, che ne ...

Trump-Erdogan parlano su sContro curdi : 21.15 Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso in una telefonata della situazione in Siria dopo che il presidente americano aveva minacciato, nelle scorse ore su Twitter, di "devastare economicamente" la Turchia se attaccherà i curdi dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara secondo cui i due leader hanno discusso della creazione di una zona cuscinetto alla frontiera tra Siria e Turchia, ...

La Siria riaccende lo sContro Turchia-Usa. Erdogan non riceve Bolton : NEW YORK - È di nuovo gelo tra Stati Uniti e Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rifiutato di incontrare il consigliere di sicurezza nazionale americano John Bolton in visita ad ...

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta l’inContro con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...

Il ceo di Hsbc Turchia sotto inchiesta per un retweet Contro Erdogan : Non c'è bisogno di scomodare la teoria del caos secondo cui il battito d'ali di una farfalla in Brasile può provocare un uragano nel Golfo del Messico, ma l'accusa di vilipendio del presidente Erdogan ...

Siria - Erdogan calza l'elmetto e sfida gli Usa : pronti all'offensiva finale Contro i "terroristi curdi" : Tra il "Sultano di Ankara" e il "Principe di Riyadh", Donald Trump ha scelto di sostenere quest'ultimo, nonostante il coinvolgimento, acclarato anche dalla Cia, di Mohammed bin Salman nella brutale uccisione del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. "Quello che abbiamo saputo dalle registrazioni è che persone vicine al principe ereditario" saudita Mohammed bin Salman "hanno svolto un ruolo attivo" nell'omicidio di Khashoggi, ...