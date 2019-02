Concorso Segretari Comunali | domande entro oggi | come candidarsi

Concorso per DSGA e per per Segretari Comunali : scadenze il 28 gennaio e l'11 febbraio : Il 28 gennaio 2019 sarà il termine ultimo per poter partecipare al Concorso per DSGA, funzionale al reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali e amministrativi; mentre ci sarà tempo fino all'11 febbraio per mandare la propria candidatura al Concorso volto a selezionare 291 borsisti, che avranno la possibilità di partecipare al corso-Concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione di 224 ...

Concorso Segretari Comunali - scadenza prorogata all’11 febbraio : come candidarsi : L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Pubblicazione a cui è seguito un decreto di rettifica, con la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti. Il termine per l’iscrizione è ...

Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali : Concorso pubblico per 291 borsisti : L'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali ha indetto un concorso relativo alla selezione di 291 borsisti, al fine di consentire loro di partecipare al corso-concorso di formazione ed ottenere l'iscrizione nell'Albo, che sarà destinata a 224 risorse. A tutti i partecipanti al corso-concorso sarà corrisposta una borsa di studio, il cui valore economico sarà stabilito dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari ...