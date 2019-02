Come un male incurabile | l' uomo sta distruggendo il pianeta | le specie a rischio

Sanremo 2019 ascolti tv prima puntata. Male la prima : 49 - 5% di share - il Baglioni bis Come il Conti bis : ascolti Tv della prima puntata di Sanremo 2019. La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila...

Guccini alla Normale di Pisa - il cantautore racconta Come nascono le canzoni : Venerdì 1 febbraio, nell’ambito della rassegna ‘i venerdì della Normale’, la Sala Azzurra della Scuola Superiore Normale di Pisa era particolarmente gremita. Attesissimo l’incontro con Francesco Guccini per la presentazione del libro ‘canzoni’, che il cantautore quasi ottantenne ha realizzato con la collaborazione di Gabriella Fenoglio. Il volume è una raccolta di testi delle canzoni più importanti e significative di Guccini, rilette dalla ...

Freccero 'Grillo male in tv Sono tranquillo Come il Papa a Santa Marta. È costato 40 mila euro - cioè niente' : Le sue Sono apparizioni di segno politico, è ministro e vice premier, mentre il programma su Grillo non aveva alcuna implicazione politica, neanche indiretta. Grillo era spettacolo puro. E nessuna ...

Cancro al colon - la nuova tecnica della colonscopia e la verità su quanto fa male : Come ti salva la vita : «Ti salva la vita». Con queste quattro parole riparte la campagna nazionale per la colonscopia, l' esame principe per la prevenzione del tumore maligno del colon-retto, che dai cinquant' anni in su dovrebbe essere fatta da tutti, uomini e donne. Molto efficace per ottenere una diagnosi precoce delle

Papa Francesco a Panama/ 'I migranti sono i Cristi di oggi - assurdo identificarli Come il male sociale' : Papa Francesco a Panama/ Il Santo Padre si rivolge alla platea di giovani: "I migranti sono i Cristi di oggi, assurdo identificarli come il male sociale"

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box Come con Rossi? No! Vi svelo Come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

Lo zoo della finanza. Dagli squali ai rinoceronti - ecco Come i nostri risparmi seguono l'istinto animale : Questa espressione è presa spesso in prestito dal mondo della finanza per descrivere shock imprevisti. Lo stesso Taleb si è ispirato alla frase de poeta latino Giovenale 'rara avis in terris nigroque ...

La rivincita del formale - ecco Come vestirà l'uomo il prossimo inverno : A dettare legge nel 2019 sarà la fusione tra high e street fashion. A rivelarlo sono le immagini delle sfilate di Milano Moda Uomo appena conclusasi e anche una ricerca condotta dal motore di ricerca Lyst, che in occasione delle sfilate maschili per il prossimo autunno-inverno, ha analizzato il comportamento online degli oltre 5 milioni di utenti che ogni mese cercano accessori e capi di abbigliamento sugli oltre 12.000 e-store aggregati. I ...

