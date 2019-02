Chi ha vinto cosa ai BAFTA 2019

Di Maio su Sanremo : "Ribaltato il televoto - hanno vinto i radical Chic della giuria" : Neanche a Luigi Di Maio, come all'altro vicepremier, Matteo Salvini, piace la canzone che ha vinto l'ultima edizione di Sanremo, ma il capo politico M5s esplicita la sua lettura politica della kermesse, concentrando l'attenzione sul meccanismo di voto, e quindi sul risultato, come metafora, in sostanza, di una contrapposizione tra elite e quello che una volta veniva definito 'Paese reale'. "La canzone che più mi piace di Sanremo è ...

Sanremo 2019 - ecco Chi è Mahmood : il cantautore italoegiziano che ha vinto due volte il Festival : Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani, Mahmood ha sbancato anche il Festival. Si era fatto conoscere con il brano “Gioventù bruciata“, e sul palco dell’Ariston ha portato una nuova canzone: “Soldi“. Un po’ trap, un po’ elettronica con al centro il difficile rapporto con il padre (“Dimmi se ti manco o te ne fotti“) e qualche verso in arabo (“Narghilè, ualadì ualadì habibi tahaleena“). ...

Chi ha vinto Sanremo negli ultimi dieci anni? : Da Marco Carta con "La forza mia" fino a "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro: un piccolo memorandum

Vincitori Sanremo - albo d’oro : ecco Chi ha vinto il Festival dal 1951 al 2018 : Vincitori Sanremo, albo d’oro: ecco chi ha vinto il Festival dal 1951 al 2018 Ieri – 5 febbraio 2019 – si è tenuta la prima serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Le quattro ore e mezza di spettacolo sono state viste, in media, da 10 milioni di spettatori, circa un milione e mezzo di spettatori in meno rispetto all’edizione dello scorso anno. Il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni ha comunque descritto ...

"Vi ricordate Chi ha vinto il Festival l'anno scorso?". La Balivo no : Piccola gaffe in diretta tv per Caterina Balivo, conduttrice del talk show di Rai 1 Vieni da Me. Durante l'ultima puntata della trasmissione, con ospite in studio il giornalista Alessandro Cecchi Paone, la presentatrice ha risposto a colpo sicuro ad una domanda sul vincitore di Sanremo dello scorso anno, sbagliando.Nel video, si vede Cecchi Paone fare una domanda a gran voce al pubblico: "Vi ricordate chi ha vinto Sanremo l'anno scorso", ha ...