Capo Pentagono visita l' Afghanistan

Chewning nuovo Capo staff del Pentagono : 0.45 Il Pentagono ha nominato il suo nuovo 'chief of staff'. E' Eric Chewning, 41 anni, ex responsabile delle politiche industriali del ministero della Difesa Usa. Sarà capo di gabinetto del ministro ad interim Patrick Shanahan che si è insediato il primo gennaio dopo le dimissioni di James Mattis. Sostituirà l'uscente ammiraglio Kevin Sweeney. Chewning ha lavorato a Morgan Stanley prima di passare al Pentagono.

Il Pentagono perde terzo pezzo - via il Capo gabinetto. Trump frena su ritiro militari Usa dalla Siria : Il Pentagono perde un altro pezzo, il suo capo di gabinetto, Kevin Sweeney, rimasto a fianco del segretario alla Difesa per due anni. "Ho deciso che e' giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al settore privato", ha affermato sul sito web del Dipartimento della difesa la notte scorsa. Sweeney, contrammiraglio, a riposo dal 2014, e' stato alle dirette dipendenze del segretario alla difesa James Mattis, che lo scorso 20 dicembre ...

Terzo addio al Pentagono - lascia anche Kevin Sweeney : era Capo di Gabinetto : Roma - Il Pentagono perde un altro pezzo. Secondo quanto riportato i media americani si è dimesso il capo di Gabinetto Kevin Sweeney, 55enne contrammiraglio originario del Montana nominato appena a ...

Il Pentagono perde un altro pezzo : si è dimesso anche il Capo di Gabinetto Kevin Sweeney : Il Pentagono perde un altro pezzo. Il capo dello staff del ministero della Difesa, Kevin Sweeney, si è dimesso, poche settimane dopo che il segretario Jim Mattis ha lasciato l'incarico per via delle ...

Usa - si dimette Capo staff del Pentagono : 11.51 Il capo dello staff del ministero della Difesa statunitense, Sweeney, si è dimesso e così il Pentagono ha perso un altro pezzo. "Dopo due anni, ho decido che è il momento giusto per tornare al settore privato", scrive Sweeney. Le dimissioni del contrammiraglio Sweeney giungono a poche settimane da quelle del segretario, Mattis, che aveva lasciato l'incarico a causa di divergenze con il presidente Trump in merito al ritiro delle truppe ...

Terzo addio al Pentagono - lascia anche il Capo di Gabinetto Kevin Sweeney : Il Pentagono perde un altro pezzo. Secondo quanto riportato i media americani si è dimesso il capo di Gabinetto Kevin Sweeney, 55enne contrammiraglio originario del Montana nominato appena a due anni fa. Si tratta del Terzo addio illustre nell’ultimo mese. I primi due, il segretario alla Difesa Jim Mattis e l’inviato per la coalizione anti Isis, Br...

Usa - il Pentagono perde un altro pezzo : lascia Capo dello staff Sweeney : Dopo l’addio del segretario alla Difesa, Jim Mattis per divergenze con il presidente Trump sul ritiro delle truppe dalla Siria, il Pentagono perde un altro pezzo: si è dimesso il capo dello staff, Kevin Sweeney. Lo riferiscono i media americani riportando una nota del contrammiraglio nominato a gennaio del 2017. “Dopo due anni, ho decido che è il momento giusto per tornare al settore privato. E’ stato un onore servire insieme ...

Usa via anche dall'Afghanistan | Lascia il Capo del Pentagono : "Io non allineato" : La scelta induce il segretario della Difesa, Jim Mattis, a un passo indietro: "Trump merita un segretario con idee allineate alle sue".

James Mattis - il Capo del Pentagono lascia dopo il ritiro dalla Siria. E Trump fa rientrare 7mila soldati dall’Afghanistan : Anche “Cane pazzo” lascia l’amministrazione Trump. dopo l’annuncio del ritiro delle truppe Usa dalla Siria, James Mattis ha annunciato le dimissioni da segretario alla Difesa. “Il presidente ha il diritto di avere un segretario della Difesa le cui vedute siano meglio allineate con le sue”, ha scritto nella lettera consegnata alla Casa Bianca. Formalmente “mad dog” Mattis, come è chiamato negli ...

Dietrofront Usa anche dall'Afghanistan |Via il Capo del Pentagono : "io non allineato" : La Casa Bianca sta per ufficializzare l'indiscrezione sul rientro di settemila soldati Usa di stanza in Afghanistan, metà del contingente. La scelta induce il segretario della Difesa, Jim Mattis, a un passo indietro: "Trump merita un segretario con idee allineate alle sue".

Trump perde un altro ministro : lascia il Capo del Pentagono - Mattis Chi è : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»