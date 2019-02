Boccia | «Al governo c' è troppa immaturità | dopo 7 mesi gli alibi sono finiti»

Pil - Boccia : "Governo non cerchi colpe" : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...

Manovra - Boccia : 'Non serve una manovra correttiva se apriamo cantieri e il governo reagisce' : Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine del Salone Connext di Milano, conferma la linea espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Pil : - Boccia : 'Il governo non cerchi colpe - se l'Italia reagisce lo spread si calma' : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...

Pil : Boccia - governo passi a soluzioni : TORINO, 6 FEB - "Dopo un po' di mesi che si è al governo bisogna passare dalla fase delle colpe alla fase delle soluzioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in una conferenza ...

Mattarella Boccia la "terza via" del governo sul Venezuela : Sulla violenza del regime Venezuelano di Nicolas Maduro contro gli oppositori non può esistere una “terza via” come quella sostenuta finora dal governo italiano. Così il capo dello stato, Sergio Mattarella, ha chiesto oggi una posizione comune di tutta l’Ue sul riconoscimento di Juan Guaidó come nuo

Sondaggi Ipsos : gli italiani promuovono governo - ma il 54% Boccia reddito di cittadinanza : Stando ad un Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Ipsos, le misure finanziarie previste nella manovra di bilancio targata M5S-Lega verrebbero sostanzialmente bocciate dalla maggioranza di tutti gli italiani. Ad essere messe sotto accusa sarebbero i due cavalli di battaglia delle due rispettive forze politiche costituenti la maggioranza di governo: il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle del ministro del lavoro Luigi Di ...

L’urgenza di un piano B per il governo. Intervista a Boccia : La questione in fondo è tutta qui: “Un paese che di fronte a una possibile recessione alimenta l’ansia, l’incertezza, l’isolamento e l’instabilità è un paese che non capisce fino in fondo che la decrescita si può evitare solo a condizione di scommettere sul futuro, sulle imprese, sull’innovazione e

Grandi opere - Boccia : Governo apra subito i cantieri - valgono 400mila occupati : Secondo l'Ance, avviare le opere dal valore superiore ai cento milioni di euro, per le quali sono stati previsti 26 miliardi in grado di avere effetti sull'economia di quasi 90 miliardi, genererebbe ...

CRIAS E IRCAC - I SINDACATI BocciaNO L'OPERATO DEL GOVERNO REGIONALE : "Procedendo in tal modo " spiegano l' unica certezza che s'intravede è una intollerabile nebulosità sulla futura attività degli Enti, con un conseguente rischio per l'economia dell'isola e per il ...

BREXIT - BocciaTO VOTO SFIDUCIA A PREMIER MAY/ Governo Tory 'tiene' per 19 voti - ma nessuno ha un 'piano B' : BREXIT bocciata, ma il Parlamento respinge la mozione di SFIDUCIA alla PREMIER May. Ultime notizie, Referendum bis, no deal o nuovo accordo con Ue

Sondaggi politici elettorali : M5S in ribasso - italiani Bocciano Governo in economia : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto ...

Cannabis - Salvini Boccia la proposta M5S : «Non passerà mai - non è nel contratto di governo» : Siamo certi che molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilità, niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente ...

Sicilia - M5S : "Rete ospedaliera - altro che ok. Le bugie di Razza-Pinocchio servono a poco - questo governo rischia la clamorosa Bocciatura" : ... che ha omesso dolosamente di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell'Economia per allineare la rete ospedaliera, approvata con i voti della ...

No Triv Bocciano l'emendamento del Governo : "È norma pro-Eni. Così ci si espone alle impugnazioni delle compagnie" : "Ok al piano aree per definire dove si può cercare ed estrarre petrolio e gas e dove non si può: lo chiediamo da sempre. Ok anche alla sospensione dei procedimenti in corso: anche questa è una nostra richiesta. Ma per il resto l'emendamento annunciato dal Governo per placare gli animi dei No Triv non tocca le estrazioni in corso, ma solo le richieste di estrazione, i cosiddetti procedimenti appunto. E laddove sospende i ...