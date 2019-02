Bit | il Turismo ha un' incidenza sull' economia e sul PIL regionale del 10 - 11%

“Il Sud Italia è la California d’Europa - potrebbe vivere di turismo 11 mesi l’anno” : dalla Bit di Milano nuovi impulsi per il Meridione : “Il nostro sud Italia potrebbe vivere di turismo 11 mesi all’anno. mi chiedo perché, molto spesso alla terza settimana di agosto, gli stabilimenti balneari chiudono e i ristoranti non tengono più aperto tutti i giorni. Noi potremmo veramente lavorare da gennaio fino a quasi la fine dell’anno. Il sud Italia è la California dell’Europa“. E’ quanto dichiarato dal ministro per le Politiche Agricole Alimentari, ...

Turismo ricco ma non per tutti. La Bit fotografa luci e ombre dell 'oro nero' d Italia : I dati dell'edizione 2019 della Borsa: 1300 espositori, in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo. Ci sono le rappresentanze istituzionali delle Regioni Italiane, ma anche di ...

BitMilano - 1300 espositori presentano il turismo presente e futuro : Teleborsa, - Apre con una spinta verso l'innovazione digitale BitMilano 2019 , Borsa Internazionale del turismo, , organizzata, come sempre, nei padiglioni Fieramilanocity. La manifestazione, dal 10 ...

BitMilano - 1300 espositori presentano il turismo di oggi e del futuro : Apre con una spinta verso l'innovazione digitale BitMilano 2019 , Borsa Internazionale del turismo,, organizzata, come sempre, nei padiglioni Fieramilanocity. La manifestazione, dal 10 al 12 febbraio, ...

Turismo : al via da domani BitMilano - 1.300 espositori per 100 mete da sogno : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - E' tutto pronto a Milano per l'inaugurazione della Bit 2019, la rassegna dedicata al Turismo italiano e internazionale, in programma da domani a martedì 12 febbraio negli spazi di FieraMilanocity. Tre giorni a tutto business, con la domenica aperta al pubblico e il luned

Turismo : innovazione e sostenibilità parole d’ordine alla Bit 2019 : La sfida del futuro per il Turismo deve obbligatoriamente passare attraverso un cammino di sostenibilità e innovazione. Temi che saranno al centro di numerosi appuntamenti in programma alla Bit 2019 (Borsa internazionale del Turismo), a fieramilanocity, da domenica 10 a martedì 12 febbraio. L’appuntamento centrale per l’innovazione sarà ‘Bit: Bringing Innovation Into Travel’, un vero e proprio forum a cura di Fiera Milano Media: qui ...

Turismo : innovazione e sostenibilità parole d'ordine alla Bit 2019 : Milano, 8 feb. (Labitalia) - La sfida del futuro per il Turismo deve obbligatoriamente passare attr[...]

Turismo - Bit 2019 : Regione Calabria annuncia il II Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea : La Calabria si presenta alla Bit di Milano reduce dal grande successo al “The New York Times Travel Show” di New York insieme a Lidia Bastianich, che ha presentato la sua guida “The journey of Lidia Bastianich to Calabria, wine and food itineraries”, ispirata ai suoi viaggi nel gusto in terra calabrese. La Regione Calabria, insieme a 60 operatori, si presenta alla kermesse milanese riprendendo il dibattito sull’alimentazione sana e sulla “Dieta ...

Alla Bit di Milano 2019 c’è anche il turismo minerario : Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti Alla ReMi e stimolare ...

Turismo - alla Bit anche consulenti di viaggio a domicilio : Milano, 7 feb., askanews, - In occasione di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, Univendita, l'associazione che rappresenta il comparto della vendita ...

Turismo : oltre 100 destinazioni in Italia e nel mondo alla Bit 2019 : Tutto pronto per BitMilano, a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 febbraio. Con circa 1.300 espositori registrati in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, Bit 2019 punta quindi a consolidare i risultati dello scorso anno. Bit 2019 si conferma una piattaforma chiave per promuovere l’unicità della destinazione Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni Italiane, dei più qualificati consorzi ed enti ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Sostenibilità e hi-tech : alla Bit i nuovi volti del turismo : L'articolo Sostenibilità e hi-tech: alla Bit i nuovi volti del turismo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Turismo : Zaia alla Bit presenta il nuovo portale del Veneto : Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Il nuovo portale del Turismo Veneto sarà presentato lunedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 11,45, alla BIT 2019, Borsa Internazionale del Turismo, a FieraMilanocity, nel corso di una conferenza stampa sul tema “Non solo Venezia: la soluzione dell’overtourism”, che si te