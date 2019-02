Biathlon femminile | Coppa del Mondo Canmore 2019 Un passo avanti per lo scontro finale

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta in testa - Vittozzi seconda a cinque punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon oggi (10 febbraio) - Sprint femminile Canmore 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di Biathlon conclude la tappa in Canada: nche nell’ultimo dei tre giorni di gare a Canmore dopo gli uomini scenderanno in pista anche le donne, che oggi, domenica 10, alle ore 22.45 italiane affronteranno la 7.5 km Sprint. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Di seguito il programma completo della 7.5 km Sprint femminile di Canmore con ...

Biathlon - podio sfiorato per l’Italia femminile : 4° posto per Wierer e compagne - peccato per l’ultimo poligono : peccato Italia: Vittozzi e Gontier da urlo, il podio sfuma nel finale. La staffetta chiude al quarto posto dietro Germania, Norvegia e Francia Il sogno del podio sfuma all’ultimo poligono. Federica Sanfilippo, come del resto le sue avversarie, si arrende al vento gelido di Canmore che la porta a sbagliare, così l’Italia, a lungo in testa nella staffetta, chiude quarta a quasi un minuto dal terzo posto. Ma con il ritorno della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : l’Italia è quarta nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia : La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5. nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per guidare l’Italia alla vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 22.45 italiane Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Alexia ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Canmore. Staffetta femminile - prove tecniche di Mondiale : Wierer e Vittozzi assieme per spingere in alto l’Italia : Una parentesi molto interessante nella lotta per la conquista della Coppa del Mondo. La Staffetta femminile di Canmore arriva nel bel mezzo della battaglia tutta azzurra per la conquista della Sfera di Cristallo ed ha il potere di unire le due contendenti, Lisa Vittozzi, reduce dal podio di ieri nella individuale e Dorothea Wierer che si lecca le ferite dopo i troppi errori (ben 3) nelle sessioni in piedi di ieri che l’hanno costretta a ...

Biathlon - individuale femminile di Canmore : stupendo podio per Lisa Vittozzi : Biathlon, individuale femminile di Canmore: Lisa Vittozzi ha conquistato una medaglia di bronzo fantastica in terra canadese Subito un podio per l’Italia nell’individuale femminile di Canmore, in Canada, che ha aperto al giorni di competizioni di Coppa del mondo. Il merito è di Lisa Vittozzi, terza nella gara disputata sull’inedita distanza dei 12,5 km (anzichè 15 km) a causa delle basse temperature e vinta dalla ...

Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 : le startlist ed i quartetti in gara. Programma - orari e tv : Prosegue a Canmore, in Canada, la settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, venerdì 8 febbraio, a partire dalle ore 22.45 italiane è in Programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via con Lisa Vittozzi in apertura, poi sarà la volta di Nicole Gontier, che lancerà Dorothea Wierer, mentre in chiusura toccherà a Federica Sanfilippo. Di seguito il Programma completo della Staffetta femminile di Canmore con l’orario ...

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi terza - guadagna su tutte per la classifica! Wierer fallosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

