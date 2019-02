ilfattoquotidiano

: Berlino, il carisma e la vitalità di Carolina/Dafne in un festival senza sorprese (se non… - TutteLeNotizie : Berlino, il carisma e la vitalità di Carolina/Dafne in un festival senza sorprese (se non… - Cascavel47 : Berlino, il carisma e la vitalità di Carolina/Dafne in un festival senza sorprese (se non in negativo)… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) “Piacere mi chiamoe sonofronzoli”. Non è una diva la non-attrice che interpretanell’omonimo film di Federico Bondi, però hae personalità da vendere. Presentato ieri sera in Panorama alla 69ma Berlinale, il secondo lungometraggio del regista fiorentino ha commosso ed entusiasmato il pubblico che non potrà dimenticare la performance diRaspanti, una 35enne che vive con naturale consapevolezza la sindrome di Down di cui è affetta.Impiegata da anni all’Ipercoop di Lugo di Romagna, è stata “trovata” dal regista grazie alla popolarità che aveva acquisito grazie ai suoi due romanzi autobiografici.è anche scrittrice. Esplosiva di idee ed innamorata della vita è diventata, la figlia unica di una famiglia che improvvisamente si trova a perdere la madre per un malore. Lei e il padre devono elaborare un lutto e contestualmente ricostruire ...