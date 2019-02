Basket | Final Eight Coppa Italia 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo dai

Basket A2 Cassino - niente da fare : il finale sorride ad Agrigento : CRONACA Buona partenza per Agrigento che alza subito il ritmo al Casaleno, chiudendo avanti 16-22 al primo riposo. Nel secondo periodo Pepper tiene lì la Virtus ma Fontana e risponde, consentendo ...

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Cremona-Bologna il big match - Venezia-Trento è rivincita della finale scudetto 2016 : Il campionato di Serie A 2018-2019 sta per giungere a un momento di pausa per via della disputa della Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio e poi del doppio impegno della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 22 e 25 febbraio. Per questo la diciannovesima giornata avrà quasi il sapore di un momento in cui chiedersi a che punto siamo, cos’altro può succedere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri che questo turno ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : sorteggiati gli ottavi di finale. Sassari contro gli olandesi del Leiden - Varese sfida i kosovari del Prishtina : Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, a cui hanno avuto accesso le prime e seconde dei quattro gironi della seconda fase, quattro retrocesse dalla Basketball Champions League (senza Avellino, che ha chiuso la propria stagione Europea) e quattro ripescate tra le migliori terze della succitata seconda fase. A Varese è toccata in sorte la formazione olandese dello ZZ Leiden, nelle cui fila milita Kenny Simms, ...

Basket - Champions League 2019 : sorteggio ottavi di finale. Data - programma - orario e tv. Presenti Bologna e Venezia : tutte le fasce : La Champions League 2019 di Basket maschile entra nella sua fase calda, le migliori 16 squadre della massima competizione continentale organizzata dalla FIBA hanno superato i gironi e si sono così qualificate alla fase a eliminazione diretta. Si riparte dagli ottavi di finale con sfide di anData-ritorno, partite da dentro o fuori in cui non sono ammessi sbagli: passerà la squadra che nell’arco delle due partite avrà realizzato il maggior ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : colpo esterno di Schio a Bourges. Decisiva una tripla di Lavender nel finale : Vittoria molto importante per il Famila Wuber Schio a Bourges: il 70-75 con cui la formazione allenata da Pierre Vincent è corsara in Francia nell’11° turno di Eurolega 2018-2019 significa che sono ancora vive le speranze di approdare ai playoff di EuroCup agguantando il sesto posto nel girone A. Decisiva una tripla di Jantel Lavender (11 punti) negli ultimi 30 secondi di gara; in doppia cifra per Schio anche Allie Quigley con 18 punti e ...

Basket serie B - finali di Coppa Italia : tutti gli orari : La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il programma della Final Eight di Coppa Italia di serie B, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo. La Rekico giocherà il quarto di finale contro la ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari sconfigge il Donar Groningen e vola con Varese agli ottavi di finale : Missione compiuta per la Dinamo Sassari. Nella quarta giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, la formazione guidata da Vincenzo Esposito sconfigge agevolmente gli olandesi del Donar Groningen con il punteggio di 97-74 e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Vittoria netta della compagine sarda, che supera un momento di difficoltà ad inizio ripresa e gestisce senza rischiare nulla ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese sbanca Larnaca e si avvicina agli ottavi di finale : La Pallacanestro Varese è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2019. La squadra lombarda ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva della seconda fase, espugnando il campo dell’AEK Larnaca per 74-59 ed ora deve attendere la partita tra Sassari e Groningen per avere la matematica certezza del passaggio del turno. In caso di vittoria dei sardi, infatti, Varese sarebbe irraggiungibile per gli olandesi, ...

Diretta Brescia Varese/ Risultato finale 78-73 - info streaming : fine gara! - Basket Serie A1 - : Diretta Brescia Varese streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo di basket per la 16giornata di Serie A , domenica 20 gennaio, .

Serie A Basket - la presentazione delle Final Eight di Coppa Italia : tutti gli accoppiamenti : E' cominciata la discesa del campionato Italiano verso i playoff e il girone d'andata ha definito il tabellone coi relativi accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Firenze ...

Basket - Final Eight 2019 : il programma degli incontri - date ed orari : Final Eight 2019, la Lega Basket attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto il calendario della competizione che andrà in scena a Firenze Basket, la Lega Basket attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto il calendario delle Final Eight 2019 che si disputeranno in quel di Firenze. Si partirà il 14 febbraio con la gara delle ore 18 tra Cremona e Varese, per poi veder scendere in campo la grande favorita Milano. L’Olimpia ...

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 Basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket Serie A - i risultati della 15giornata : anche Sassari - Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Termina il girone d'andata e arriva il primo verdetto della stagione, quello che definisce il tabellone delle otto squadre che parteciperanno alle Final Eight di Coppa Italia . Con Milano, Venezia, ...

Basket Serie A : Brindisi e Bologna alle Final Eight - Milano sbanca Trieste : Brindisi e Bologna sono le ultime qualificate alle Final Eight, in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Trieste ultima esclusa: fatale la sconfitta casalinga con Milano. Ecco gli accoppiamenti ...