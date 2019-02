Atletica in lutto | Maura Viceconte | maratoneta da record | è morta suicida

Lutto nel mondo dell'Atletica - è morta la maratoneta Maura Viceconte : Lutto nel mondo dell'atletica, è morta la maratoneta Maura Viceconte La 51enne si è tolta la vita a Chiusa di San Michele, in Val Susa. L'ex fondista è stata bronzo in maratona agli Europei di Budapest del '98 e detiene il record italiano dei 10mila metri. Finita l'attività agonistica, aveva dovuto affrontare per lungo tempo una ...

Atletica in lutto : la Viceconte muore suicida. Fu protagonista in azzurro alle Olimpiadi di Sydney : Maura Viceconte Una notizia terribile, che scuote il mondo dello sport italiano. E manda l'Atletica leggera sotto choc. Una notizia agghiacciante, che ricorda i casi nel calcio di Robert Enke e Gary Speed , rispettivamente portiere della nazionale ...

L’Atletica in lutto : è morta Maura Viceconte : lutto per L’atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni ’90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest 1998, la piemontese è stata primatista assoluta della distanza e ancora detiene il record italiano dei 10.000 metri....

Maura Viceconte - Atletica piemontese in lutto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Maura Viceconte, atletica ...

Lutto per Atletica azzurra - trovata morta fondista Maura Viceconte : Lutto per l'atletica azzurra: è morta Maura Viceconte, ex primatista italiana della maratona, medaglia di bronzo individuale ai Campionati Europei di Budapest e argento a squadre, 12esima ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. La 50enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Chiusa San Michele, nel Torinese. "Un colpo di scena che non ci si aspettava - commenta la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) - Donna di genuinità e ...

Lutto nel mondo dell'Atletica - è morta Maura Viceconte : Lutto per l'atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni '90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest ...

Morta la maratoneta Maura Viceconte - Atletica italiana in lutto : Maura Viceconte, 51 anni, ex maratoneta azzurra è Morta oggi. Secondo fonti locali, l'ex atleta olimpica si sarebbe tolta la vita nella sua casa a Chiusa San Michele (in provincia di Torino).Continua a leggere