Ascolti TV | Domenica 10 febbraio 2019. Fazio 18.5%-15%. L’Isola dei Famosi 13.8% - The Good Doctor 9.6% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Virginia Raffaele Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.764.000 spettatori pari al 18.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.606.000 (15%). Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.399.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di 2.400.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.708.000 spettatori con ...

Ascolti TV domenica 3 febbraio : Domenica In supera la d’Urso - L’Isola recupera : Ascolti TV Domenica 3 febbraio, Domenica In supera Domenica Live: Mara Venier ha di nuovo la meglio su Barbara d’Urso Mara Venier con Domenica In è riuscita di nuovo a superare con gli Ascolti Barbara d’Urso questa Domenica. La conduttrice di Rai 1, difatti, con il suo programma pomeridiano ha raggiunto ieri uno share pari […] L'articolo Ascolti TV Domenica 3 febbraio: Domenica In supera la d’Urso, L’Isola recupera ...

Ascolti Barbara D’Urso : record per Domenica Live senza la Venier : Domenica Live: Barbara D’Urso segna il record d’Ascolti nel nuovo orario Anche ieri pomeriggio è andata in onda una puntata di Domenica Live ricca di esclusiva e questa mattina Barbara D’Urso raccoglie e porta a casa un bel risultato. La conduttrice è riuscita a battere la concorrenza: a guardare il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione sono stati 2.846.000 telespettatori pari al 16,5% di share e nella ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10%. Domenica In 17.7%-16.8% - le soap non crescono : Alvin Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al ...

Isola dei Famosi - la domenica risolleva gli Ascolti : dati Auditel salgono al 14 - 8% : La terza puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda di domenica per evitare il complicato scontro con il Festival di Sanremo, che esordirà su Rai 1 martedì 5 febbraio. Considerando l'emorragia di ascolti che già ha caratterizzato il secondo episodio dello scorso giovedì, Mediaset ha ben pensato di modificare la giornata di programmazione: oltre a domenica 3, infatti, il reality show tornerà anche domenica 10 febbraio, salvo poi spostarsi al ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 ...

Domenica In - Mediaset alza bandiera bianca : verso il disastro Ascolti - scelta drastica su Domenica Live : Nel giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, Domenica In va in onda dal Teatro Ariston per commentare l'edizione appena conclusa e riascoltare le canzoni in gara. Ospiti, canzoni, polemiche: ...

Isola dei famosi - ieri Ascolti flop : il reality si sposta a domenica per evitare Sanremo : Alessia Marcuzzi e Mediaset ce la stanno mettendo tutta per proporre un'edizione dell'Isola dei famosi scoppiettante e ricca di diversi spunti trash eppure il reality show di Canale 5 continua a non convincere. La conferma è arrivata dagli implacabili dati Auditel relativi alla puntata trasmessa ieri 31 gennaio, che ha sancito l'addio di Taylor Mega, prima eliminata di questa edizione. Sebbene i presupposti ci fossero tutti per evitare il flop ...

Barbara d’Urso - Ascolti Dottoressa Giò e Domenica Live : com’è andata ieri : Dottoressa Giò, ascolti terza puntata: ancora un leggero calo per Barbara d’Urso Temi attuali quali il coming out, gli abusi sui minori, la corruzione e la battagia contro la violenza sulle donne: tutto questo è La Dottoressa Giò, un po’ medical drama, un po’ soap opera, un po’ celebrazione di un personaggio molto amato dalla stessa attrice/conduttrice che lo interpeta ovvero Barbara d’Urso. Ma come sono andati ...