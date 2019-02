«Amore eterno» | quello che ho visto e imparato dai miei genitori

vanityfair

: RT @Aurorap67Aurora: • Cos'è per te l'Amore? ~ Nostalgia dell'eterno. - Lagartomoonitor : RT @Aurorap67Aurora: • Cos'è per te l'Amore? ~ Nostalgia dell'eterno. - SalaLettura : RT @SalaLettura: @tafudany1 @Annasaba8 @DavLucia @MolininiN @Rebeka80721106 @lagatta4739 @ValerioLivia @carmedonnafugat @Papryka5 @nimagiga… - holacrisi : Ti ho dichiarato amore eterno...ed è quello che avrai da me per sempre. È una minaccia. -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) L'VERO SI RICONOSCEESSERE DIVERSI È UN BENEBISOGNA ASPIRARE ALLO STESSO TIPO DI VITAL’VERO FA STARE BENEIN COPPIA BISOGNA DIRSI TUTTOLASCIARSI LIBERI = CONOSCERSI PER DAVVEROBISOGNA ESSERE D’ACCORDO SULLE SCELTE DIFFICILICERTI DISCORSI VANNO FATTI AL MOMENTO GIUSTOBISOGNA SCHERZARE E SDRAMMATIZZAREL’APPAGAVALE SEMPRE LA PENA DI "FARSI BELLI"BISOGNA ESSERE INTERCAMBIABILI (O QUASI)LAVORARE NON AUTORIZZA A NON FARE NULLA A CASAMANEGGIARE CON CURA I PARENTI ACQUISITIQUANDO C'È L', È BELLA ANCHE LA ROUTINE LE BELLE NOTIZIE VANNO FESTEGGIATEI FIGLI "AGGIUNGONO" GIOIASTARE INSIEME NON VUOL DIRE STARE IN SIMBIOSISTARE IN VACANZA NON SIGNIFICA STARE INSIEME H24L’PORTA A SPERARE IL MEGLIO ANCHE PER GLI ALTRI (INCREDULI COMPRESI)L’è raro. Ma esiste. Io ho avuto l’immensa fortuna di conoscerlo e respirarlo fin da quando sono venuta al mondo. ...