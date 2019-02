Al cinema “Un’Avventura” il film sulle note intramontabili delle canzoni di Lucio Battisti e Mogol

domanipress

: Laura Chiatti e Michele Riondino sono i protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una storia d'… - chetempochefa : Laura Chiatti e Michele Riondino sono i protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una storia d'… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Laura Chiatti e Michele Riondino sono i protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una storia d'amore… - Valenti93795289 : RT @chetempochefa: Laura Chiatti e Michele Riondino sono i protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una storia d'amore… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Un’Avventura del regista Marco Danieli, vincitore del David di Donatello per il miglior esordio alla regia con La ragazza del mondo, sarà aldal prossimo 14 febbraio. IlMichele Riondino e Laura Chiatti, e la partecipazione speciale di Diodato con le coreografie di Luca Tommassini.Ilsi avvale della prestigiosa consulenza artistica di CET srl Centro Europeo di Toscolano e Giulio Rapetti, in arte MOGOL.scritte daBattisti e Mogol, Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti) scoprono l’amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista.Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivered’amore. Quando Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni ‘70, fatto di ...