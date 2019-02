Abruzzo | non si può dire che l’Italia è di destra È che in Italia c’è solo la destra

Fattori contro : "Abruzzo? Tradire identità M5S non paga" : di Antonio Atte "Purtroppo Tradire la propria identità non paga". Così la senatrice M5S Elena Fattori commenta l a debacle del Movimento 5 Stelle alle regionali in Abruzzo . " Spero fortemente - dice ...

Abruzzo - Paragone - M5s - : 'Voto marginale - regione non vuole cambiamento' : "Il risultato in Abruzzo ci dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare". Lo afferma il senatore ...

Abruzzo : Salvini - 'chi non vota ha già perso - #oggivotolega' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.

In Abruzzo - il centrodestra c’è. Ma Salvini marca le distanze : “Non traslabile in altre realtà” : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito l'immagine. "La partita dell'Abruzzo e' molto concreta, e' molto identitaria, non e' traslabile in altre realta''", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinche' il centrodestra torni a essere coalizione a livello ...

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...

Salvini ignora le avances di Silvio Il governo non cade sull'Abruzzo : Non accadeva da mesi. Almeno non da prima della nascita del governo del Cambiamento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (insieme a Giorgia Meloni) seduti allo stesso tavolo. Conferenza stampa in vista del voto regionale di domenica prossima... Segui su affaritaliani.it

Salvini in Abruzzo - un uovo manca il ministro : "Imbecille - mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi" : Agenzia Vista, Teramo, 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, un uovo manca il ministro: 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi' 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi'. Cosi ...

Elezioni Regionali - nuovo codice non sarà pronto per la tornata elettorale in Abruzzo : Roma - Il nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle Elezioni, che la Commissione parlamentare antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le Elezioni Regionali sarde, previste per il 24 febbraio, mentre non lo sarà per le Elezioni Regionali in Abruzzo, il 10 febbraio. E' quanto dice all'ANSA il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il nuovo codice introdurrà ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : verifiche a Collelongo - non ci sono danni : In seguito al Terremoto magnitudo 4.1 di ieri, solo pochi anziani hanno scelto di passare la notte all’interno dell’istituto comprensivo di Collelongo (L’Aquila), messo a disposizione dal Comune. Le verifiche effettuate dai vigili del Fuoco su tutti gli edifici di pubblico interesse hanno dato esito negativo e nella giornata di oggi continuano anche le verifiche di abitazioni private. Subito dopo la scossa delle 19:37 i ...

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per chi non vuole dormire a casa in una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

TERREMOTO L'AQUILA M 4.2/ Ultime notizie - scossa al confine tra Lazio e Abruzzo : avvertita a Roma e Frosinone : TERREMOTO L'AQUILA M 4.2: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. avvertita ad Avezzano e Roma.

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Non è solo il nord che contesta l'assistenzialismo. Di Maio in Abruzzo : Roma . Che i guru della comunicazione, sui social, provino a rilanciare solo le cose positive della scampagnata abruzzese di Luigi Di Maio, è in fondo comprensibile : e allora le foto della folla ...