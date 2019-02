Abruzzo | i risultati | il centrodestra si prende la Regione | oltre il 50% a L’Aquila e

Elezioni regionali Abruzzo - risultati : stravince il centrodestra con Marsilio - crollo del M5S : Vittoria schiacciante per i candidato del centrodestra Marco Marsilio che già in nottata si è presentato come neo governatore dell'Abruzzo dopo aver visto i primi risultati delle Elezioni regionali. "La ricostruzione sarà la nostra priorità assoluta. Il centrodestra ha già dimostrato con la ricostruzione del 2009 e torneremo a replicare quel modello" ha dichiarato a caldo Marsilio.Continua a leggere

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : i risultati : Secondo le prime proiezioni Swg per La7, con una copertura del 7 per cento, Marco Marsilio, candidato del centro destra per le Elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio con il 48,9%. Il centrosinistra, con Legnini, sarebbe al 28,7%. Terzo il M5s, con Sara Marcozzi, al 21,2%Continua a leggere

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : risultati e affluenza in diretta – LIVE : Elezioni regionali Abruzzo 2019: risultati e affluenza in diretta risultati regionali Abruzzo 2019 PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 00.06 Le prime proiezioni su dati reali confermano gli instant poll. Il centrodestra dovrebbe aver conquistato – nettamente – anche l’Abruzzo 23.55 gli scrutini sono iniziati con circa mezz’ora di ...

Elezioni Abruzzo 2019 - risultati in diretta. Proiezioni dalle 23 : Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne per le Elezioni regionali in Abruzzo. Servirà qualche ora per conoscere i risultati , mentre le prime Proiezioni cominceranno ad arrivare poco dopo la ...

Elezioni Regionali Abruzzo : exit poll e risultati - dove seguirli : Le Elezioni Regionali in Abruzzo sono un test di grande rilevanza anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà verso le 3 del mattino, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell'Abruzzo.Continua a leggere

LIVE Elezioni regionali Abruzzo 2019 : affluenza - proiezioni e risultati - Sky TG24 - : Oltre un milione gli aventi diritto al voto. A contendersi la carica di governatore Legnini , centrosinistra, , Marsilio , centrodestra, , Marcozzi , M5s, e Flajani , CasaPound,

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : risultati e affluenza in diretta : Elezioni regionali Abruzzo 2019: risultati e affluenza in diretta PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Oggi, 10 febbraio 2019, gli elettori abruzzesi sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il Governatore. Si tratta di un voto anticipato; infatti, si è determinato in seguito alle dimissioni dell’ex Presidente della Regione Luciano ...

RISULTATI ELEZIONI Abruzzo/ Lega e FI battono il Pd - flop M5S : RISULTATI ELEZIONI ABRUZZO: ringrazia Berlusconi per l'Aquila e applaude Salvini. Legnini nasconde il Pd dietro 7 liste. Crollo M5s?