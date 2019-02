Abruzzo | centrodestra stravince | crolla il M5s | tiene il centrosinistra

L'Abruzzo torna al centrodestra - Marsilio presidente col 49% : L'Aquila, 11 feb., askanews, - Il centrodestra torna alla guida delle Regione Abruzzo e Marco Marsilio è il nuovo presidente. Al senatore di Fratelli d'Italia manca solo l'ufficialità ma i risultati ...

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra : Marsilio governatore - crolllo M5s - Lega primo partito : Marco Marsilio del centrodestra è il nuovo governatore dell'Abruzzo. Il candidato di Fratelli d'Italia conquista il 49,45% dei voti quando lo scrutinio è ormai arrivato a...

Abruzzo - trionfa il Centrodestra. Vola la Lega : 1° partito M5S in netto calo - deludono Pd e Forza Italia. Cresce Fdi : Trionfo del Centrodestra con un boom della Lega superiore alle previsioni, sostanziale tenuta del Centrosinistra come coalizione (non il Pd come partito) e risultato nettamente deludente per i 5 Stelle. E' la sintesi di quanto accaduto alle elezioni regionali in Abruzzo... Segui su affaritaliani.it

Abruzzo al centrodestra : vince Marsilio : 05.10 Marco Marsilio vince le elezioni regionali in Abruzzo con il 48% dei voti, secondo i risultati parziali. "Daremo alla Regione il futuro che merita", afferma il candidato del centrodestra. La Lega è il primo partito con il 28%. "Più forti di attacchi, bugie e polemiche", ò il commento di Salvini. Al centrosinistra vanno il 33% delle preferenze, mentre il M5s si ferma al 18%.

Regionali Abruzzo. Centrodestra trionfa e va oltre il 48% - tracolla M5S : A undici mesi dalle politiche del 4 marzo il Centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso laddove il M5S assiste a un vero e proprio crollo. Le Regionali in Abruzzo, stando alle prime proiezioni, vedono infatti il trionfo, con il 48% del candidato del Centrodestra Marco Marsilio e il boom della Lega, che supera il 26%.Lontanissima la candidata di Luigi Di Maio Sara Marcozzi, che si ferma poco dopo il 21% perdendo anche la ...

Abruzzo : vola il centrodestra - Marsilio verso la presidenza della Regione. Berlusconi : si apre una pagina nuova : 1:14 Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, e' il nuovo presidente della Regione Abruzzo. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai, Marsilio ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il dato della prima ...

