730 precompilato 2019 | istruzioni e nuove detrazioni fiscali La bozza pdf

termometropolitico

: Nel modello 730 precompilato 2019 entrano nuove spese detraibili - InfoFiscale : Nel modello 730 precompilato 2019 entrano nuove spese detraibili - Ipsoa : #DichiarazioniFiscali 2019: entro il 28 febbraio, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, i contribuenti possono o… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) 730. LapdfModello 730Iniziato il nuovo anno l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la consueta guida sul modello 730, relativi die di informative, tra cui le novità previste per quest’anno. Tra le notizie più importanti in materia spiccano le scadenze di luglio:8 luglio per chi si avvale del sostituto d’imposta; 23 luglio per chi presenta il modello tramite professionista abilitato. Ma le novità riguardano anche le, come gli sconti legati agli abbonamenti ai mezzi di trasporto, le donazioni agli Onlus, il bonus giardini e le agevolazioni per i genitori di bambini che hanno disturbi dell’apprendimento. Ma andiamo a scoprire le principali novità del 730, aiutandoci con le...