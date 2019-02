Volta Valenciana | maxicaduta e sprint di Groenewegen nell’ultima tappa

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Groenewegen vince la volata finale - beffato Trentin. Classifica generale a Ion Izagirre : Dylan Groenewegen ha vinto l’ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, l’olandese si è imposto in volata sul traguardo di Valencia dopo 88,5 km di una frazione scattata a Paterna. Il ciclista del Team Jumbo-Visma ha bruciato negli ultimissimi metri il norvegese Alexander Kristoff e il nostro Matteo Trentin: proprio il Campione d’Europa, ben supportato dal treno della Mitchelton-Scott, aveva lanciato lo sprint per ...

Volta Valenciana - Adam Yates su Valverde nell’arrivo in salita della quarta tappa : Si è conclusa con una sfida diretta tra Adam Yates e Alejandro Valverde la tappa più difficile di questa Volta Valenciana, quella con l’arrivo in salita ad Alcala Alcossebre, un’ascesa di 4 km all’8%. Il britannico è riuscito ad anticipare le mosse del Campione del Mondo che ha così dovuto rimandare l’appuntamento con il primo successo in maglia iridata che sembrava oggi a portata di mano. Se Yates e Valverde hanno dimostrato di avere qualcosa ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Adam Yates batte Alejandro Valverde nella tappa regina - Ion Izagirre nuovo leader : Il britannico Adam Yates si impone nella tappa regina della Volta a la Comunitat Valenciana 2019. Il capitano della Mitchelton-Scott ha fatto valere la sua esplosività sull’arrivo in salita di Ermita Santa Llúcia, riuscendo a battere il campione del mondo Alejandro Valverde. Il nuovo leader della generale è lo spagnolo Ion Izagirre, quarto sul traguardo odierno. La fuga di giornata è formata da tre corridori: Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), ...

Volta Valenciana : Van Avermaet imbattibile nella terza tappa - Trentin secondo : Anche Greg Van Avermaet sblocca subito il conto delle vittorie in avvio della stagione 2019. Il campione belga della CCC ha infatti trionfato sul traguardo di Chera nella terza tappa della Volta Valenciana. La salita finale, piuttosto pedalabile, non ha fatto selezione portando ad un arrivo che si è risolto con una volata molto folta seppure con il gruppo allungato. Van Avermaet ha preso la testa sul rettilineo finale con Trentin a ruota e non ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Greg Van Avermaet sorprende Matteo Trentin nella terza tappa : Sono i grandi nomi da classiche a sfidarsi nella terza tappa, la seconda in linea, della Volta a la Comunitat Valenciana 2019, partita da Quart de Poblet e giunta in quel di Chera dopo 191 chilometri. A trionfare sull’insidioso traguardo, posto al termine di una frazione piuttosto mossa, è il campione olimpico Greg Van Avermaet: primo centro per il belga con la nuova maglia della CCC. Resta leader della classifica generale il norvegese ...

Volta Valenciana - Matteo Trentin : sorpasso in curva e vittoria nella seconda tappa : Matteo Trentin rompe subito il ghiaccio in questa stagione. Il campione europeo, che lo scorso anno aveva cominciato male per colpa di un infortunio, si è staVolta sbloccato alla prima occasione vincendo la seconda tappa della Volta Valenciana. Il corridore della Mitchelton è stato forte ma anche abile a interpretare nella maniera migliore un finale abbastanza strano, caratterizzato da una doppia curva a 150 metri dall’arrivo che ha di fatto ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Matteo Trentin vince la seconda tappa! Volata perfetta del campione europeo : Matteo Trentin inizia al meglio la stagione e va subito a segno alla Volta a la Comunitat Valenciana, imponendosi in Volata nella seconda tappa. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. In classifica generale invece resta leader il norvegese Edvald Boasson Hagen, vincitore della cronometro di ieri. La fuga di giornata prende il ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Edvald Boasson Hagen si aggiudica la cronometro iniziale : Una cronometro piuttosto particolare, di 10,2 chilometri con partenza ed arrivo in quel Orihuela ed un ultimo chilometro tutto in salita, con pendenze al di sopra del 10%. Si è aperto così la Volta a la Comunitat Valenciana 2019: ad aggiudicarsi il successo nella prima frazione, andando a vestire anche la maglia di leader della classifica, è il campione norvegese di specialità Edvald Boasson Hagen. Ci si aspettava una graduatoria più corta, ma ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : in terra spagnola si fa sul serio con Valverde e Thomas : Si comincia a far sul serio, entriamo nel mese di febbraio ed iniziano ad avvicinarsi le corse che contano per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo. Per scaldare al meglio i motori si vola in terra spagnola per affrontare la Volta a la Comunitat Valenciana: 70ma edizione della corsa a tappe iberica, saranno cinque le frazioni da affrontare, tutte molto insidiose. Si inizierà infatti con una cronometro, breve ma con arrivo in ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Alejandro Valverde e Daniel Martin guideranno Movistar e UAE Emirates : Si correrà da mercoledì 6 a domenica 10 febbraio la 70ma edizione della Volta a la Comunitat Valenciana, corsa a tappe che si disputa nella regione spagnola e che è tradizionalmente una delle prove inaugurali della stagione europea. Diversi saranno i corridori di livello internazionale che si contenderanno le cinque tappe del calendario, a cominciare dalla cronometro inaugurale. Nella giornata di oggi UAE Emirates e Movistar, due delle squadre ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al debutto europeo : i convocati per la Volta a la Comunitat Valenciana : Il debutto europeo è alle porte, con la Volta a la Comunitat Valenciana al via questo mercoledì 6 febbraio Si è appena conclusa la Vuelta a San Juan, con buone prestazioni degli #OrangeBlue che hanno raccolto 4 top10 mettendosi in luce in tutte le tappe con buone prestazioni, ed è già tempo di pensare al debutto europeo del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Volta A LA Comunitat Valenciana Il debutto europeo 2019 sarà in Spagna, alla Vuelta ...