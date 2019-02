Volley | l' Olimpia sfiora la Coppa Sconfitta in finale da Piacenza

Volley - emergenza Italia : Olimpiadi 2020 a rischio. Schiacciatori contati - si convincerà Juantorena a tornare? Tutti gli scenari : Mancano sei mesi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia è già proiettata all’appuntamento più importante della stagione che si disputerà nel weekend del 9-11 agosto al PalaFlorio di Bari. La Nations League e gli Europei che verranno prima e dopo quella competizione passano in secondo piano perché la conquista del pass a cinque cerchi ha un’importanza capitale per l’intero movimento, essere ...

Volley - Luigi Randazzo si opera : sei mesi di recupero. Italia in emergenza per la qualificazione alle Olimpiadi - torna Juantorena? : Luigi Randazzo dovrà essere operato per la stabilizzazione del ginocchio destro in seguito all’infortunio avvenuto lo scorso 9 dicembre durante Padova-Perugia. Lo schiacciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso Villa Stuart a Roma sotto la supervisione del Professor Mariani. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi, dunque il martello salterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in ...

Volley femminile - Qualificazione Olimpiadi 2020 : le date del torneo preolimpico e le avversarie dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà Olanda, Belgio e Kenya nel torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare le tre avversarie, solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre le altre saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020. Si preannuncia un fine settimana da brividi per le ragazze ...

Volley - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : le date del torneo preolimpico e le avversarie dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Volley maschile scenderà in campo al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto per affrontare le tre avversarie, solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre le altre saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020. Si preannuncia un fine settimana da ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : definite le sedi dei tornei di qualificazione. L’Italia giocherà a Bari e Catania! : Sono state ufficializzate le sedi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini saranno impegnati in sei differenti località nel weekend del 9-11 agosto, le donne andranno invece in scena in sei Paesi diversi nel fine settimana del 2-4 agosto. Per ogni sesso sono previste sei Pool formate da quattro squadre ciascuna che si affronteranno tra loro una sola volta, la vincitrice di ogni girone ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con Olanda e Belgio : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 4 ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con la Serbia - Polonia-Francia da brividi - Brasile e USA favoriti : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 9 a domenica 11 ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : dove si giocheranno i tornei - Italia in casa a Milano e Catania? : Lunedì 7 gennaio, alla riapertura degli uffici FIVB dopo la lunga chiusura per le festività natalizie, dovrebbero essere ufficializzati i nuovi ranking internazionali (che saranno gli stessi stilati lo scorso 1° ottobre) e contestualmente verranno comunicati quali saranno i gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma ad agosto. Non ci saranno novità rispetto a quanto pubblicato a inizio autunno, la composizione ...