Vincenzo Mollica | Sono cieco e ho il Parkinson Ma

Vincenzo Mollica - dai fumetti agli Oscar e al Festival di Sanremo : la lunghissima carriera dell'inviato del Tg1 : In questi ultimi 39 anni ha 'coperto' gli eventi più importanti degli Spettacoli grazie anche ad amicizie personali con i più importanti registi italiani e stranieri, a cominciare da Federico Fellini:...

Vincenzo Mollica : 'Sono quasi cieco - ho il Parkinson e il diabete - ma non mi arrendo' : Nell'intervista ricorda le amicizie con Fellini e altri grandi del mondo dello spettacolo, ma non mancano i riferimenti alla collaborazione con Enzo Biagi: 'Quello che so, lo devo a lui. Era uno ...

Vincenzo Mollica malato : «Ho il Parkinson - il diabete - ho perso la vista» : 'Le mani che tremano? Quello è il morbo di . Non mi faccio mancare nulla. Ho pure il diabete. Sono un abile orchestratore di medicinali' . Così parla Vincenzo Mollica con l'immancabile sorriso sulla ...

Vincenzo Mollica : "Ho perso la vista ma non la serenità. Vedo ombre nella nebbia e cerco il lato migliore delle persone" : I genitori scoprirono che sarebbe diventato cieco quando era piccolo. Lui ascoltò le parole che il medico diceva alla mamma e al papà origliando da dietro la porta. Era solo un bambino Vincenzo Mollica, ma non si perse d'animo. "Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre". Il giornalista Rai in una lunga intervista al Corriere ...

Vincenzo Mollica è malato : “Sono quasi cieco e ho il Parkinson - ma resterò in Rai fino al 2020” : Come sempre da oltre 30 anni, in questi giorni del Festival di Sanremo Vincenzo Mollica è tornato con le sue interviste sul balconcino dell’Ariston in collegamento con il Tg1 delle 20.00. Lo storico giornalista, tra i più amati del piccolo schermo, è apparso però molto sofferente a causa dei problemi di salute che lui stesso ha reso noti. In un’intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” Mollica aveva già raccontato ...

Vincenzo Mollica si racconta : "Ho perso la vista e ho il Parkinson - ma ignoro cosa sia la depressione" : Al Corriere della Sera il giornalista parla dei suoi problemi di salute ma anche del suo lavoro e della sua voglia di fare...

Vincenzo Mollica : «Io troppo buono? Evito chi non mi piace» : Ricordo che a Cannes ero l'ultimo in una lista d'attesa di inviati da tutto il mondo per avvicinare Diane Keaton, che presentava il film Heaven . Mi ricevette dopo tre ore. Stremato, le chiesi di ...

Vincenzo Mollica È MALATO/ Video - a Sanremo 2019 nonostante il Parkinson ma il pubblico critica questa scelta : VINCENZO MOLLICA è l'inviato del Tg1 a Sanremo dal 1981. nonostante la malattia, il giornalista segue la 69esima edizione del Festival. VINCENZO MOLLICA, giornalista di spettacolo del Tg1, è ormai una vera e propria istituzionalità nonché simbolo del Festival di Sanremo. nonostante la sua malattia, il Parkinson, MOLLICA non rinuncia ad esserci e ad intervistare i suoi protagonisti prima dell’inizio di ogni serata, nonostante non sono ...

De André - Parole e musica di un poeta : Rai1 ricorda il cantautore con uno speciale di Vincenzo Mollica : Fabrizio De André Vent’anni senza Fabrizio De André. L’anniversario della scomparsa del popolare cantautore – morto l’11 gennaio del 1999 – diventerà l’occasione per ricordarne la figura, l’arte e la carriera. Rai1 renderà omaggio a Faber, nomignolo che gli attribuì l’amico Paolo Villaggio, con uno speciale a cura di Vincenzo Mollica in onda il 10 gennaio alle 20.30 e intitolato Fabrizio De André, ...

Che tempo che fa - Vincenzo Mollica : "Quando schiatterò sulla mia tomba voglio la foto di Vincenzo Paperica" : E' stata questa la prima rivelazione, senza parole, del giornalista di spettacolo di Tg1: da diversi anni ha un problema alla vista, un ' ladro silente di vista ' che la scienza chiama glaucoma . Il ...

Vincenzo MOLLICA/ 'Ho messo passione e fatica nel lavoro. Molte persone mi hanno dato tanto' - Che tempo che fa - : VINCENZO MOLLICA ospite a Che tempo che fa nell'ultima puntata dell'anno: la sua carriera di giornalista e storico volto del Tg1 e il dramma della vista.

Vincenzo Mollica/ Dal maestro Andrea Camilleri all'aneddoto con Lello Bersani - Che tempo che fa - : Vincenzo Mollica ospite a Che tempo che fa nell'ultima puntata dell'anno: la sua carriera di giornalista e storico volto del Tg1 e il dramma della vista.