Vince la musica giovane Elisa e Ramazzotti superospiti «autarchici»

De André - Parole e musica di un poeta : Rai1 ricorda il cantautore con uno speciale di Vince nzo Mollica : Fabrizio De André Vent’anni senza Fabrizio De André . L’anniversario della scomparsa del popolare cantautore – morto l’11 gennaio del 1999 – diventerà l’occasione per ricorda rne la figura, l’arte e la carriera. Rai1 renderà omaggio a Faber, nomignolo che gli attribuì l’amico Paolo Villaggio, con uno speciale a cura di Vincenzo Mollica in onda il 10 gennaio alle 20.30 e intitolato Fabrizio De André , ...

CAPODANNO IN MUSICA IN ABRUZZO : CONCERTI E FESTE DI PIAZZA NELLE QUATTRO PROVince : E ancora a Lanciano, con tanti promettenti band sul palco, e a Guardiagrele, in PIAZZA Santa Maria Maggiore, con animazione e spettacoli aerei a cura degli artisti di Evolutionart. Serata di San ...