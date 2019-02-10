Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME SI STA IN CODA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 07.30 ALLE ORE-12.30 A SEGUIRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 IL FERMO E’ ESTESO ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6 A SABAUDIA: OGGI DOMENICA 10 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 07.30 ALLE ORE-12.30 A SEGUIRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 IL FERMO E’ ESTESO ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6 PASSIAMO AL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioEN E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO INFATTI, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE AD ECCEZIONI DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA AURELIA, IN LOCALITA’ ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE NELLE FASCE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1; QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; PERMANGONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO IN DIREZIONE GRA; E CODE ANCHE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA; SEGNALIAMO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO IN DIREZIONE GRA; PERMANGONO INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E A24, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA; ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE REGOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E TUSCOLANA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E LA BORGHESIANA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA AL RACCORDO DOVE PER LAVORI E’PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA PONTINA PER LA PRESENZA DI UN CANTIRE MOBILE CI SONO CODE DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA AL RACCORDO DOVE PER LAVORI E’PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA PONTINA PER LA PRESENZA DI UN CANTIRE MOBILE CI SONO CODE DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO PER LA A25 TORANO-PESCARA, IN DIREZIONE TERAMO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA, CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE IN LOCALITA’ BORGHESIANA E PIU’ AVANTI A SAN CESAREO, IN ENTRAMBI I CASI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 66+300 PROVOCA CODE TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO PER LA A25 TORANO-PESCARA, IN DIREZIONE TERAMO PER CHI PROVIENE DA Roma, SI CONSIGLIA DI USCIRE A CARSOLI SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, IN ENTRAMBE LE DIREZINI PIU’ AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO DIAMO UNO SGUARDO ALLE MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALE LA PRIMA QUESTA MATTINA IL CORTEO SFILA IN CENTRO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA SAN GIOVANNI PASSANDO PER L’ESQUILINO LE CHIUSURE AL TRAFFICO COMPORTANO LE DEVIAZIONI DI 26 LINEE DI BUS E I TRAM DELLE LINEE 3, 5 E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12 | 30
Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12:30 (Di domenica 10 febbraio 2019) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA LA DIRAMAZIOEN Roma SUD E L’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA IN DIREZIONE NORD SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 07.30 ALLE ORE-12.30 A SEGUIRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 IL FERMO E’ ESTESO ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6 PASSIAMO AL ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12:30: VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12:30', su #spreaker… - cronacadiroma : #Roma #Viabilità - Domenica di rallentamenti sul #GRA -
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