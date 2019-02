' Via i vertici di Bankitalia e Consob' Attacco congiunto Salvini-Di Maio Ora l' ultima

Ilva - il giudice inVia gli atti alla Consulta : “L’immunità penale per i vertici viola 7 articoli della Carta” : Sono ben 7 gli articoli della Costituzione italiana violata dai decreti Salva Ilva che hanno consentito e consentiranno alla fabbrica di produrre e quindi di inquinare fino all’agosto 2023, termine indicato come periodo di ultimazione dei lavori di adeguamento del Piano ambientale per il risanamento della fabbrica tarantina. Ne è convinto il giudice Benedetto Ruberto che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sui diversi ...

Pordenone - condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai Viaggi alla parrucchiera - i rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

Gruppo Sea - Via i vertici dell’azienda aeroportuale che finora si è comportata da ente pubblico : Con la nomina del nuovo amministratore delegato, è stato definito un nuovo assetto organizzativo e di governance per il Gruppo Sea (Società Esercizi Aeroportuali), in un nuovo contesto competitivo. Questa in sintesi la versione aziendale del terremoto che ha cambiato tutti i dirigenti della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa. Dopo anni passati sottotono e senza poter influenzare le strategie di Sea ora il nuovo asset ...

Bus precipitò da un Viadotto sull’A16 - assoluzione per i vertici di Autostrade : Castellucci, Ad della compagnia, è stato assolto nel processo sull’incidente, avvenuto ad Avellino e costato la vita a 40 persone

Scontro treni Andria-Corato - il gup rinVia tutti a giudizio : ‘Non fu tragica fatalità. Violate norme sicurezza - vertici sapevano’ : Lo Scontro tra i due treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato non fu determinato da una fatalità, ma dalla “consapevole violazione” delle norme volte alla “sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Con una decisione insolita, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, scrive un corposo provvedimento per ...