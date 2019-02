Vertici Bankitalia | Tria risponde a Salvini e Di Maio | «L’indipendenza va difesa»

Bankitalia - Tria difende i Vertici : "L' indipendenza va difesa" : L'indipendenza di Bankitalia "va difesa. Mi sono già espresso". Lo ha detto il ministrodell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma.

Di Maio e Salvini contro Bankitalia e Consob : «Azzerare i Vertici» : Salvini e Di Maio si ricompattano nell’attacco agli istituti di vigilanza, accusati per i crac bancari. «Non vogliamo confermare le persone ai loro posti dopo quello che hanno fatto in passato»

“Azzerare i Vertici di Bankitalia e Consob” - il governo torna unito : Non è finito l’attacco a Banca d’Italia, anzi. Se le indiscrezioni di venerdì raccontavano di un consiglio dei ministri agitato, teso, urlato, con i ministri grillini all’attacco del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, e in difesa il responsabile dell’Economia, Giovanni Tria, ben appoggiato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, ecco...

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i Vertici della Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I Vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

"Vertici di Consob e Bankitalia da azzerare" : Salvini e Di Maio attaccano i 'controllori' dell'economia : 'Una commissione di inchiesta è già stata approvata al Senato e a marzo inizia a lavorare. E chiameremo Bankitalia e Consob per primi'. Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando all'assemblea dei ...