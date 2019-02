Venezuela | la crisi sulla pelle delle donne

Venezuela - Guaidò evoca lo spettro di un intervento militare Usa per mettere fine a crisi politica : 'È un tema molto controverso, ma faremo tutto il possibile' ha dichiarato il presidente autoproclamato. Intanto gli Usa tengono contatti diretti con i militari invitandoli ad abbandonare il presidente ...

Venezuela nel caos : origine della crisi nel podcast di Focus Storia : L'economia, considerata fino agli anni Settanta tra le più ricche al mondo, è collassata e si vive una tragica crisi umanitaria. Focus Storia ne ha parlato con Marinellys Tremamunno, Giornalista e ...

La crisi Venezuelana non è senza soluzione : Maduro dovrebbe abbandonare il potere, ma questo non deve favorire un ritorno al “Viva i ricchi, abbasso i poveri!” che caratterizzò il paese prima di Chávez. Leggi

Crisi in Venezuela - Guaidò sfida Maduro su aiuti umanitari : 300 mila Venezuelani rischiano la morte : L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfidando il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare o comunque un modo per metterlo definitivamente con le spalle al muro. A Caracas, il Parlamento, unica istituzione Venezuelana controllata dall'opposizione e presieduta da ...

Allarme Venezuela : lo scontro Guaidó-Maduro incrementa la crisi umanitaria : Caracas: l'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione di Juan Guaidó ha approvato un piano di aiuti in ambito alimentare e sanitario, per porre rimedio all'emergenza umanitaria. L'Assemblea nazionale costituente ha poi designato una commissione che si impegnerà a svolgere un referendum consultivo sullo svolgimento anticipato delle elezioni legislative, previste per il 2020. Maduro si oppone su entrambi i fronti: "No a elezioni anticipate, ...

La crisi in Venezuela approda alla Camera. Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : La crisi in Venezuela approda in parlamento. Il 12 febbraio alle 11 si terranno nell'Aula della Camera comunicazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sulla situazione in Venezuela. Al termine dell'intervento del ministro verranno votate risoluzioni in Aula. L'Italia non e' l'unico Paese Ue a non aver riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela. Ma e' pero' vero che noi siamo l'unico grande Stato europeo a ...

Venezuela segnato da anni di crisi - così i 'Rich Kids' dei politici vivevano nell'oro tra eccessi e scandali : Il Venezuela da anni vive una crisi economica e politica. A fare da contraltare ci sono i "Rich Kids" Venezuelani. Giovani e facoltosi sono figli di politici locali che hanno ostentato negli anni la loro ricchezza sui social network. Tra loro c'è ...

Crisi Venezuela - Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : ... e dall'altro la violenza della forza», ha scandito il capo dello Stato, rivolgendosi alla politica.

Venezuela - Onu assente a summit su crisi : "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni ...

Venezuela - Onu assente a summit su crisi : 21.50 Le Nazioni Unite restano neutrali sulla crisi in Venezuela e annunciano di non partecipare al vertice a Montevideo del 7 febbraio. "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni Paesi Ue e dell'America Latina per aprire un canale di dialogo.

Perché l'Italia non ha ancora preso una posizione chiara sulla crisi Venezuelana : Tutti i "big" europei riconoscono Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, mentre il governo italiano Lega-M5s...

Nella crisi Venezuelana gli europei mancano di coerenza : Da un lato l’Unione europea si offre come mediatrice, dall’altro alcuni dei suoi stati sembrano già aver deciso quale dev’essere la transizione politica a Caracas. Leggi

Crisi Venezuela - Maduro vuole elezioni anticipate per il Parlamento - : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è espresso a favore delle elezioni parlamentari anticipate. Lo ha testualmente dichiarato intervenendo ad una manifestazione dei suoi sostenitori a Caracas. ...