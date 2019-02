Usa | Warren sfida Trump sulle inchieste

Usa 2020 - Elizabeth Warren si candida : 21.48 Elizabeth Warren ha scelto Lawrence, storica città operaia del suo Massachusetts, per annunciare ufficialmente la sua candidatura nella corsa per la Casa Bianca nel 2020. "Questa è la lotta per costruire un paese dove i sogni sono possibili. Ed è per questo che sono qui oggi", ha detto la senatrice democratica,una delle più progressiste nella Camera dei rappresentanti Usa. E' la quarta donna dem a scendere in campo, la terza senatrice, ...

