Usa | sposo molesta una cameriera minorenne durante il suo matrimonio

(Di domenica 10 febbraio 2019) Il 31enne Matthew Aimers si è fatto arrestareil suo. Sembra assurdo, maquesto giorno così speciale l'uomo ha tentato di stuprare unache stava lavorando nella sala del suo ricevimento. Poche ore prima loaveva giurato eterna fedeltà alla moglie, ma a quanto pare la promessa è stata violata poco dopo il fatidico si. Non è finita qui perché Aimers ha dato anche il via ad una rissa con alcuni invitati nella sala ricevimento. L'arrivo della polizia è stato inevitabile.Arrestato dalla polizia al suo: gli invitati e la sposa sbalorditi In base alle ricostruzioni della polizia,lo svolgimento del ricevimento Matthew avrebbe iniziato a mostrare interesse verso unache stava lavorando nel locale. Dapprima l'uomo ha cominciato con diversi sguardi molto insistenti, poi ha proseguito seguendola per ...