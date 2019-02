Ultimo vince il premio TIMMUSIC al Festival di Sanremo

Mahmood vince il Festival di Sanremo - sul podio Ultimo e Il Volo : Il Sanremone finisce in gloria, dando un nuovo significato alla parola «noia». Come sarebbe andata a finire, lo si era già capito dopo cinque minuti. Nel consueto numero di apertura con il balletto (ottimo e abbondante, al solito), Claudio Baglioni in smoking bianco da gelataio canta la sua vecchia hit, «E adesso la pubblicità». Uno dei versi recit...