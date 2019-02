Ultimo insultato prima della diretta Ecco perché ha disertato Domenica In

Ultimo si difende dopo le accuse : 'Mi hanno insultato - ho triplicato Mahmood al televoto' : Ieri sera si è chiusa la 69esima edizione del Festival di Sanremo ma non si sono ancora placate le polemiche che in questi giorni hanno avuto come protagonisti i cantanti protagonisti della kermesse musicale. Primo fra tutti c'è Ultimo, il quale in queste ore è stato duramente bersagliato dalla stampa perché ieri sera ha sbottato contro i giornalisti al termine della proclamazione finale del vincitore. Ultimo, che si è piazzato al secondo posto ...

Ultimo insultato non va a Domenica In. La Venier spiega il perchè : Ultimo diserta Domenica In dopo lo scontro con i giornalisti a Sanremo La protesta di Ultimo continua. Il secondo classificato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo non ha proprio digerito la vittoria di Mahmood con ‘Soldi’. Dopo le numerose polemiche in conferenza stampa, di cui si è reso protagonista da solo, Ultimo ha disertato Domenica In. Il cantante ha deciso di non presentarsi nel programma del dì festivo di Mara ...