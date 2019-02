gossipetv

: Ultimo furioso dopo la vittoria mancata a Sanremo: lo sfogo coi giornalisti - carmenFashionCr : Ultimo furioso dopo la vittoria mancata a Sanremo: lo sfogo coi giornalisti - Piergiulio58 : Leggo: Sanremo 2019, Mahmood:«Sono italiano al 100%». Ultimo furioso... - Dome689 : Sanremo 2019, Il vincitore Mahmood in conferenza stampa: «Se andrò all'Eurovision? Sto già là». Ultimo furioso… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)2019,non ha preso bene il secondo posto al Festivalè arrivato al secondo posto a2019. Non possiamo affermare con certezza che sentisse lain tasca, ma dalla sua reazione pare di capire che non l’ha presa molto bene. La medaglia d’argento è sempre ambitissima in una competizione, è …L'articolola: locoiproviene da Gossip e Tv.