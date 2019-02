Ultimo dopo Sanremo 2019 si difende e accusa | “Festival scelto dai giornalisti”

Amici - da Stash un clamoroso schiaffone a Ultimo : parole pesantissime dopo il trionfo di Mahmood a Sanremo : Una benedizione a Mahmood , vincitore al Festival di Sanremo con il brano Soldi , arriva da una delle star di Amici di Maria De Filippi , ovvero Stash dei The Kolors, una delle voci più famose ...

Sanremo - Ultimo furioso con i giornalisti dopo la sconfitta : 'Sono amareggiato' : Ieri si è conclusa la 69^ edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio, e al termine della serata è stato svelato il nome del trionfatore di quest'anno. I tre artisti che si sono contesi la vittoria sono stati Ultimo, Il Volo e Mahmood. Ad avere la meglio - smentendo i pronostici della vigilia - è stato Mahmood, che ha conquistato il primo posto con il brano "Soldi", ...

Genova - l’Ultimo saluto a Prince Jerry : “Morto di ansia e abbandono. Si è suicidato dopo il ‘No’ alla richiesta d’asilo” : Una basilica gremita, quella di piazza della Nunziata, a Genova, ha voluto dare l’ultimo saluto a Prince Jerry Igbinosun. Venticinquenne originario della Nigeria, arrivato in Italia dopo due anni di viaggio e una laurea di biochimica in tasca, sicuro di riuscire a farsi riconoscere gli studi e seguire i suoi sogni di una vita migliore qui, dove l’unico modo per arrivare è affidarsi agli scafisti e tentare la via del mare. Sopravvissuto al ...