Ultimo contro la Rai e Sanremo | “Avevo più voti di Mahmood”

Sanremo 2019 : Ultimo si scontra contro i giornalisti e non si presenta da Mara Venier : Sanremo 2019, il cantante Ultimo non avrebbe preso bene il suo secondo posto e in conferenza stampa se la sarebbe presa anche con i giornalisti. La sua polemica sarebbe legata al ‘caso-televoto’, ma dopo gli attacchi ai giornalisti la sua protesta, a quanto pare, è continuata anche a Domenica In dove il cantante si sarebbe dovuto esibire con la sua canzone ‘I tuoi particolari’. Ultimo diserta Domenica In: ecco che cosa è successo Il cantante, ...

Domenica In : Mahmood replica alla polemica di Ultimo contro la stampa : Mahmood ‘perdona’ Ultimo a Domenica In: le sue parole Mara Venier, con qualche problema di salute, ha incoronato Mahmood vincitore di Sanremo a Domenica In nella puntata del 10 febbraio: “Amore della zia, hai vinto tu!”. Il cantante di ‘Soldi’ si è sottoposto ai giudizi dei giornalisti presenti al Teatro Ariston e si è lasciato andare ad un commento sulle parole dure che Ultimo ha riservato durante la ...

Sanremo - Salvini su Twitter : "Io avrei scelto Ultimo" ma l'ex Isoardi scrive : "Bello l'incontro tra differenze" : 'Mahmood, mah, la canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha prontamente commentato a caldo su Twitter la vittoria del ...

Sanremo - Salvini contro Mahmood : 'La canzone italiana più bella? Avrei scelto Ultimo' : Non ha perso tempo Matteo Salvini a commentare la vittoria di Mahmood del Festival di Sanremo 2019: non appena arrivato il verdetto dal palco dell'Ariston è infatti arrivato il post su Twitter e su Facebook del Ministro dell'Interno. Salvini si è mostrato sorpreso del fatto che la vittoria del Festival della canzone italiana sia andata a Mahmood e ha sottolineato la sua preferenza per "Ultimo"....Continua a leggere

