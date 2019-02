UK | eventuale no-deal spaventa le aziende | mai così tante scorte in un’economia avanzata

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Nei giorni scorsi, i tentativi del primo ministro britannico Theresa May di rinegoziare con gli altri leader europei i termini della Brexit non hanno dato alcun frutto. Come riportato dal quotidiano “Repubblica”, il presidente del Consiglio Europeo Tusk si era addirittura chiesto quale fosse "il posto all'inferno per chi ha promosso la Brexit senza uno straccio di piano per portarla a compimento".Lo scenario L’Unione Europea non sembrerebbe, dunque, disposta a riaprire le trattative ed una no-Brexit si profila ormai come un’ipotesi sempre più probabile. Per evitarla, nel Parlamento britannico si stanno facendo più accese le discussioni di partito sul contenzioso del backstop, un piano provvisorio che regolerebbe le relazioni fra UE e UK fintanto che non venisse approvata una strategia definitiva. Ciò permetterebbe di evitare l’implementazione di dogane fisiche tra il territorio ...