Turismo | Coldiretti | 1 3 spesa turisti in Italia è per mangiare | 2

Capodanno - Coldiretti : in Calabria in oltre 4 mila scelgono l'agri Turismo : Un ulteriore e significativo segnale - conclude - delle grandi potenzialità che ha l'agroalimentare calabrese che da tempo traina l'economia della nostra regione sui mercati anche nazionali ed esteri"...

Capodanno - Coldiretti : “In Calabria oltre 4000 scelgono l’agri Turismo ” : Saranno oltre 4mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi calabresi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola sempre di più qualificata con pietanze prelibate che prediligono il “Made in Calabria ” agroalimentare grazie all’impegno e alla ricerca degli agrichef di Campagna Amica che hanno adeguato la propria offerta anche alle nuove esigenze. Questa la stima di Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di ...

Capodanno - Coldiretti : in 250mila a tavola in agri Turismo : Sono oltre 250mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola , ma anche la tranquillità lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica. Si registra – sottolinea la Coldiretti – un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle ...

FESTE NATALIZIE IN AGRITurismo - COLDIRETTI : CAMPANIA VERSO SOLD OUT. NELLA RETE AGRITURISMI 'CAMPAGNA AMICA' 6.000 COPERTI E 800 POSTI LETTO : ... alle istituzioni offrono un importante segnale con la volontà dei cittadini di sostenere nelle scelte di acquisto il vero Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro e il paesaggio dei diversi ...