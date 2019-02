Trump | democratici vogliono nuovo shutdown

Stato dell’Unione - Trump chiama alla cooperazione ma attacca i democratici e insiste : “Il Muro con il Messico si farà” : Ha chiesto “unità e cooperazione”. In realtà, il Discorso sullo Stato dell’Unione 2019 di Donald Trump verrà ricordato come simbolo di una presidenza che ogni giorno di più precipita nel caos e nelle divisioni. Trump ha attaccato i democratici e lo special counsel Robert Mueller. Ha rilanciato la necessità del Muro al confine meridionale. Ha detto che farà di tutto perché gli Stati Uniti non precipitino nel socialismo. Durante un discorso di ...

Freedom House : “Con Trump presidente gli Usa sono meno liberi e democratici” : «Nessun capo della Casa Bianca, a memoria recente, ha mostrato meno rispetto di Trump per le norme e i principi del nostro sistema costituzionale». E’ molto duro il giudizio con cui il presidente di Freedom House, Michael Abramovitz, ha accompagnato il rapporto con cui il suo think tank ha declassato gli Stati Uniti nella graduatoria dei paesi libe...

Perché Trump su Afghanistan - Siria e Yemen spiazza repubblicani e democratici : L'articolo di Alberto Pasolini Zanelli A volte i segreti finiscono in mano ai distratti. Potrebbe essere questa la spiegazione di una gaffe di regolamento commessa da John Bolton, consigliere di ...

Oltre l'impechment. I consigli di Redford ai Democratici per sconfiggere Trump : Non parliamo di impeachment o mettiamo tutte le nostre speranze sul consiglio speciale: il primo è impantanato nella politica di Washington, e il secondo lo sarà una volta pubblicato il rapporto. ...

