Triathlon | World Cup Città del Capo 2019 | il miglior azzurro è Gregory Barnaby | vince

(Di domenica 10 febbraio 2019) Debutto stagionale internazionale in chiaroscuro per gli azzurri del: nella prima tappa dellaCup, disputata oggi adel, in Sudafrica, il, 12°, più indietro Davide Uccellari, 22°, Gianluca Pozzatti, 30°, Delian Stateff, 44°, e Matthias Steinwandter, 57°. Vittoria a sorpresa per il britannico Alex Yee, classe 1998, davanti allo statunitense Tony Smoragiewicz ed al lusitano Joao Silva.Il giovanissimo britannico Alex Yee completa le sue fatiche (750 m a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa, si trattava infatti di una prova su distanza sprint) in 52’04”, con un margine di 15″ sullo statunitense Tony Smoragiewicz, secondo in volata sul portoghese Joao Silva, terzo, ma con lo stesso tempo del nordamericano. Solo quarto uno dei grandi favoriti della vigilia, il sudafricano Henri Schoeman, con un ritardo di ...