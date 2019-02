Triathlon | World Cup Città del Capo 2019 | Ai Ueda vince l’esordio stagionale | indietro le

Triathlon - World Cup Città del Capo 2019 : sette azzurri per l’esordio internazionale nella nuova stagione : Sta per partire la stagione 2019 del Triathlon : a Città del Capo , in Sudafrica domenica 10 febbraio si terrà la prima tappa della World Cup, che proporrà agli atleti in gara una sprint. La competizione si terrà su 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa: Joel Filliol ha selezionato per l’esordio stagionale sette azzurri . A difendere i colori italiani saranno: Gregory Barnaby (707), Gianluca Pozzatti (707), Matthias Steinwandter ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per la tappa di World Cup di Città del Capo. Joel Filliol chiama sette azzurri : Sta per partire la stagione 2019 del Triathlon: a Città del Capo, in Sudafrica domenica 10 febbraio si terrà la prima tappa della World Cup, che proporrà agli atleti in gara una sprint. La competizione si terrà su 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa: Joel Filliol ha selezionato per l’esordio stagionale sette azzurri. Di seguito l’elenco completo degli italiani in gara: Gregory Barnaby (707) Gianluca Pozzatti ...