Tria si smarca e chiede di difendere l' indipendenza di Bankitalia

Tav - Tria si smarca dai grillini : “Gli investimenti ci servono” : Nel giorno in cui Matteo Salvini torna alla carica sulla Tav («Va assolutamente fatta»), Giovanni Tria confessa i suoi dubbi sulla metodologia utilizzata per effettuare l’analisi costi-benefici. «Non l’ho letta - ammette il ministro dell’Economia a margine del Forum di Davos -. E sarei curioso di vedere come è stata fatta…»....