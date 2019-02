Tria dopo gli attacchi dei vicepremier «Bankitalia | l’indipendenza va difesa»

Conte e Tria provano a rassicurare - dopo la doccia fredda del Pil con il segno meno. Ma lo spread torna su : 'Ci sono le premesse per un bellissimo 2019, con una ripresa incredibile' l'ottimismo del Presidente del Consiglio. Mentre il ministro dell'Economia allontana lo spettro di una manovra correttiva. Ma ConfindusTria vede nuvoloni all'orizzonte e una crescita annua vicino allo zero. Il differenziale tra Btp e Bund è salito di una quindicina ...

Borsa : Milano sale dopo dati indusTria : ANSA, - Milano, 11 GEN - Piazza Affari, +0,3%, resta in stabile rialzo dopo i dati in calo della produzione industriale a novembre. In ordine sparso le banche mentre in fondo al listino proseguono ...

Carige - dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano indusTriale a febbraio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione". Leggi anche la strategia Carige, 'entro febbraio nuovo piano ...

Sci - slalom speciale Zagabria : l'ausTriaco Marc Schwarz il più veloce dopo la prima manche : l'austriaco Marc Schwarz è il più veloce nella prima manche dello slalom speciale di Zagabria, in Croazia. Con il tempo di 51"80 ha preceduto di 37 centesimi Marcel Hirscher e di 42 centesimi l'altro ...

Nozze dopo i fuochi d’artificio di Capodanno - in AusTria primo matrimonio gay : Con l'entrata in vigore del diritto per i gay di convolare a Nozze, Nicole Kopaunik e Daniela Paier hanno deciso di non aspettare oltre e subito dopo i fuochi d'artificio di Capodanno hanno proclamato il loro sì diventando la prima coppia gay a sposarsi nel Paese. Le due 37enni Austriache erano fidanzate da quattro anni e attendevano questo momento da tempo.Continua a leggere

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla manovra : 'Ho vinto - adesso decido io' : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Giappone - indusTria in recupero dopo lo stallo : Il settore industriale del Giappone recupera a ottobre , come segnalato dalla ripresa degli ordinativi di macchinari industriali del settore privato, che avevano accusato un pesante calo dopo l'estate.

Cosa ha detto il leader di ConfindusTria dopo l'incontro con Salvini : 'Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del Paese'. Nell'incontro sono emersi 'molti punti di convergenza - ha riferito ...

Manovra - Di Maio : “Far dimettere Tria? Smentisco categoricamente. Modifiche al contratto - si può fare dopo il 2019” : Luigi Di Maio getta acqua sul fuoco. “Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell’Economia”, ha detto il vicepremier ospite di Radio 24 parlando dei retroscena apparsi su diversi quotidiani che raccontano delle ...

