Traffico Roma del 10-02-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 10-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. QUALCHE DISAGIO SOLTANTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ. STESSA ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO; NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE DISAGIO SOLTANTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. ALL’ESQUILINO LA COMUNITÀ CINESE FESTEGGIA IL CAPODANNO, FINO ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDOED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDOED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 1120 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA DEL MARE E LA CRISTOFORO COLOMBO IN ZONA SAN PIETRO PER LAVORI DI RIPRISTINO AL MANTO STRADALE CHIUSO FINO A DOMANI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO, LARGO DEGLI ALICORNI ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCARSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA DEL MARE E LA CRISTOFORO COLOMBO IN ZONA SAN PIETRO PER LAVORI DI RIPRISTINO AL MANTO STRADALE CHIUSO FINO A DOMANI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO, LARGO DEGLI ALICORNI ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCARSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI. COME DI CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30 E ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI. COME DI CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI. COME DI CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO; SUL RACCORDO ANULARE RESTANO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA. SULLA FLAMINIA LUNGHE CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. SITUAZIONE ANALOGA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E TUSCOLANA. ALTRO INCIDENTE SEMPRE IN ESTERNA CON CODE TRA NOMENTANA E BUFALOTTA. SULLA FLAMINIA LUNGHE CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA LUNGHE CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN DIREZIONE PONTINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. INCIDENTE E CODE SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN DIREZIONE PONTINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. INCIDENTE E CODE SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 17:30 (Di domenica 10 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PIÙ INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA L’USCITA CASILINA E LO SVINCOLO CIAMPINO. RESTANO DISAGI SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. LA COMUNITÀ CINESE FESTEGGIA IL CAPODANNO, FINO ALLE 18.00 ALL’ESQUILINO CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, INTERESSATA VIA EMANUELE FILIBERTO, PREVISTE BREVI INTERRUZIONI PER IL Traffico. È RIPRESO ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30, IL BLOCCO DEL Traffico PRIVATO ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 17:30', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 10-02-2019 ore 17:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!