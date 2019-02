Torino-Udinese | le formazioni ufficiali

Torino-Udinese : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Torino-Udinese, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Probabili Formazioni Torino – Udinese - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Torino – Udinese, Serie A 10/02/2019Torino e Udinese si sfidano in una gara che promette spettacolo rispetto a quanto visto nelle ultime sfide tra le due squadre.Torino – Mazzarri ripropone Iago con Belotti, mentre in porta ci sarà Sirigu. Difesa a 3 con Izzo, Djidji e Moretti mentre sulle fasce troveranno spazio Aina e Ansaldi. Al centro occasione per Baselli, con Meitè e Rincon.UDINE – Nicola scala De ...

Torino-Udinese - Muzzi : 'I granata devono osare di più. Radice? Un papà' : L'ex Roberto Muzzi in azione con la maglia granata. Ansa Sembra ieri, e invece son volati vent'anni o giù di lì. Dal quadriennio di Udine , 1999-2003, a quell'urlo dopo il 2-1 con il Toro nella finale ...

Torino-Udinese - probabili formazioni - : Dopo lo 0-0 in casa contro la Spal il Torino cerca contro l'Udinese in casa di rilanciare le sue ambizioni di Europa. Mazzarri dovrà fare a meno degli squalificati Zaza e N'Koulou. L'ex Marsiglia sarà ...

Udinese - Nicola : 'Legato al Torino. E sul mercato...' : Nicola prosegue: 'Sono legato al Torino: in granata ho vissuto momenti fantastici ma ora sono l'allenatore dell'Udinese e il mio mondo è solo 'bianconero'. Il Torino è una squadra che ha grande ...

Serie A Udinese - Nicola : «Legato al Torino - ma ora il mio mondo è bianconero» : UDINE - La traballante posizione in classifica costringe l' Udinese a dover far punti contro il Torino in trasferta, domani alle 18. "La capacità di essere squadra e di lavorare come tale è la ...

Torino Udinese formazioni probabili : Iago Falque in avanti : Torino Udinese formazioni – Torino e Udinese scenderanno in campo domenica alle ore 15, in una sfida che può significare molto per entrambe le formazioni. Le squalifiche di Zaza e N’Koulou costringono Mazzarri a cambiare volto ai granata. Recuperato Djidji, che comporrà la linea difensiva con Izzo e Moretti, mentre sulle fasce confermati Aina e […] L'articolo Torino Udinese formazioni probabili: Iago Falque in avanti è stato ...

Torino - Mazzarri tira un sospiro : Djidji ha recuperato - è pronto per l'Udinese : Walter Mazzarri ha tirato un sospirone di sollievo nel vedere questo pomeriggio al Fila l'allenamento di Djidji, libero da freni fisici e psicologici, insieme al gruppo granata. Un forfeit del ...

