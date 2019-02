Torino | guerriglia degli anarchici 12 arresti | caos e devastazione | Salvini ' Pacchia

Bombe carta e paura - gli anarchici scatenano la guerriglia a Torino : Bruciano i cassonetti non lontano dal centro. Si sgretolano le vetrate. Nel sabato dello shopping, quando la movida sta per iniziare, quando le famiglie stanno ancora passeggiando davanti alle vetrine, esplode la follia di chi, vestito di nero, con i caschi e le maschere sul viso, vuol vendicarsi di un «sopruso» che sopruso non è. La Polizia ha chi...

Guerriglia in centro a Torino - il leghista Sciretti : «Serve un po’ di scuola Diaz» Foto|Video : Il capogruppo della Lega alla circoscrizione 6 di Torino lo scrive su Facebook per commentare gli incidenti e l’assalto a un bus da parte di alcuni manifestanti. Il riferimento all’irruzione della polizia durante il G8 del 2001 a Genova

Guerriglia urbana a Torino - fermati 11 manifestanti : quattro i feriti - uno grave : Isolata per ore l'area tra il centro storico e Porta Palazzo. Gli undici manifestanti sono stati posti in stato di arresto per gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco una zona vicino al centro ...

Torino - guerriglia in centro per corteo anarchico - il leghista Sciretti : «Serve un po' di scuola Diaz» : Lo scrive su Facebook per commentare il pomeriggio di guerriglia nel centro di Torino. Disordini provocati da un corteo di anarchici , composto da circa un migliaio di persone, conclusisi con 12 fermi ...

Torino - una giornata di guerriglia anarchica : Gli scontri per la chiusura del Centro sociale dell'asilo di via Alessandria. La manifestazione degenera. Violenze e assalto a un bus. Fermate dodici persone. Quattro feriti, uno grave. La condanna ...

Guerriglia urbana a Torino : 11 arrestati e quattro feriti | Foto : Pietre e petardi contro le forze dell'ordine, cassonetti rovesciati e incendiati, vetrate spaccate e bus danneggiati

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora. Guerriglia a Torino - 12 arresti e 4 feriti : uno è grave - 9 febbraio 2019 - : Ultime Notizie di oggi, 9 febbraio 2019. Ultim'ora, Guerriglia a Torino: scontri tra anarchici e poliziotti. 12 arresti e 4 feriti: uno è grave

Torino - video guerriglia e scontri a corteo anarchici/ Ultime notizie : assaltato bus - Salvini "infami" : Torino, anarchici seminano panico durante corteo: guerriglia e scontri con polizia. E assaltano un bus. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Infami"

Guerriglia urbana a Torino - fermati 12 manifestanti : quattro i feriti - uno grave : Scene da Guerriglia urbana nel centro di Torino, dove il corteo di protesta dei centri sociali, organizzato dopo lo sgombero di un asilo occupato da anni , è sfociato in violenze, lanci di pietre, ...

Torino - guerriglia urbana al corteo anarchico : 12 fermi : Ore di guerriglia urbana nel centro di Torino. Per gli scontri, la polizia ha fermato 12 manifestanti nel corso del corteo degli anarchici che ha sconvolto per oltre due ore una zona vicino al centro ...

Guerriglia urbana a Torino - scontri tra anarchici e Digos : bloccato il centro | Dodici fermati - 4 feriti : uno in codice rosso | Foto : Pietre e petardi contro le forze dell'ordine, cassonetti rovesciati e incendiati, vetrate spaccate e bus danneggiati

Guerriglia urbana a Torino - scontri tra anarchici e Digos : bloccato il centro | Dodici fermati - 4 feriti : uno in codice rosso | Foto : Pietre e petardi contro le forze dell'ordine, cassonetti rovesciati e incendiati, vetrate spaccate e bus danneggiati

Sgombero dell'Asilo occupato a Torino : guerriglia urbana nel centro tra anarchici e polizia - 12 fermati : Tensione alle stelle durante il corteo degli anarchici a Torino contro lo Sgombero dell'Asilo occupato. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. I manifestanti hanno lanciato pietre e grossi petardi e incendiato cassonetti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e getto di idranti. Dodici manifestanti sono stati fermati dalla polizia per lo scontro al corteo degli anarchici che ha sconvolto una zona vicino al ...

Guerriglia urbana a Torino - scontri tra anarchici e Digos : bloccato il centro | Fermati dodici manifestanti | Foto : Pietre e petardi contro le forze dell'ordine, cassonetti rovesciati e incendiati, vetrate spaccate e bus danneggiati